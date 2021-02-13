7 совершенно бессмысленных домашних дел, которые не делают дом чище, а только отнимают ваше время

Источник материала: Tut.by

Этот материал для тех, кого окончательно достала уборка, но отказаться от нее — себе дороже, ведь дом немедленно зарастет грязью! Оказывается, от многих бытовых дел можно безболезненно отказаться — и никакой катастрофы не произойдет. А освободившееся время вы сможете посвятить гораздо более интересным занятиям.

Мыть все продукты

Мясо и яйца мыть не нужно. Вода не смоет с них патогенную флору, но вы же собираетесь их термически обработать (поджарить, запечь или сварить). Как раз высокая температура справится с патогенами на отлично.





Грибы, например, тоже достаточно просто протереть салфеткой, а салат или зелень, на упаковке которых написано «готово к употреблению» и вовсе сразу можно класть на тарелку.

Гладить постельное и нижнее белье

Возможно, мама и бабушка говорили вам, что так поступают все хорошие хозяйки. Или что так вы убиваете какие-то там бактерии… Поверьте, они все умерли еще в стиральной машинке. А вот регулярная глажка, если она не доставляет вам удовольствия, способна испортить жизнь похлеще любой бактерии.

Аккуратно складывать нижнее белье

Бережно стоит относиться лишь к тонкому белью из кружев — оно может легко порваться. А все остальное без зазрения совести можно просто сложить в ящик. Да, он не будет похож на идеальную картинку из Instagram, ну и что?





Мыть плиту каждый день

Свежие загрязнения, появившиеся после готовки, легко убираются просто влажной губкой, а вот мыть рабочую поверхность со специальными средствами рекомендуется не чаще раза в неделю. Решетки — раз в месяц, а духовку так и вовсе 3−4 раза в год. Высокая температура в ней уничтожает большинство болезнетворных микробов.

Вытирать посуду полотенцем

Беспокоитесь о микробах на кухне — не вытирайте больше вымытые тарелки полотенцем. На нем, даже визуально чистом, может сохраниться патогенная микрофлора. Самый простой и безопасный способ — просто дать посуде высохнуть самой.





Драить загрязненные поверхности вручную

В борьбе с застарелыми пятнами кажется, что если не приложишь достаточно усилий — не сможешь победить. На самом деле, если пятно не сходит сразу, просто дайте чистящему средству поработать чуть больше времени. Именно так поступают профессиональные горничные и клинеры.

Чистить швы между плитками

Если в человеке, который ползает по полу с зубной щеткой и трет швы между плитками, вы узнаете себя — скажите «стоп». Это звучит ужасно, но до уборки все швы были более-менее одинаково грязными и выглядели нормально. А что случится после атаки зубной щетки? Правильно, какие-то станут чистыми, а какие-то оттереть не удастся, и в целом всё это будет выглядеть гораздо неряшливее. Вместо этого лучше раз в год обрабатывать их герметиком.