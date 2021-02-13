Источник материала: Tut.by

Смотревшие сериал Соррентино «Молодой папа» наверняка запомнили сестру Мэри, которая стала правой рукой главного героя, когда тот занял Святой престол. Это, конечно, вымышленный персонаж, но и в реальности женщины занимают высокие посты в Ватикане. Forbes Woman рассказывает о том, как меняется гендерный баланс вокруг верховного понтифика.



Кадр из сериала "Молодой папа"

Мужской террариум

Именно так назвала однажды Ватикан современная итальянская писательница Ориана Фаллачи. И есть за что: в 2011 году, при предыдущем папе Бенедикте XVI, гражданами этого города-государства числились 540 мужчин и только 32 женщины (5,5%). Среди них были не только монахини, но и, например, университетская преподавательница и воспитательница детского сада. Главный садовник и главный электрик Святого престола имели жен, а у последнего были ещё и дочери.

Также ватиканское гражданство дают женам швейцарских гвардейцев, охраняющих папу. Одна из них, Магдалена Волинска-Риеди, полька по происхождению, в 2013 году поделилась своими впечатлениями от жизни в «мужском террариуме» с изданием Gazeta Wyborcza.

«Некоторые из прелатов, должно быть, удивляются, почему рядом с ними живут семьи гвардейцев, — говорила она. — Женщин здесь очень мало, и они, конечно, не играют значительной роли. Еще недавно женщина не могла даже открыть банковский счёт в Ватикане».

Впрочем, на Святой престол работают не только его граждане. «Дневное население» микрогосударства увеличивается в несколько раз: многие сотрудники гражданской или религиозной администрации Ватикана живут в Риме или окрестностях. Среди них гендерный дисбаланс чуть менее значителен. В 2010 году на понтифика работало 4053 человека, из которых 697 (то есть примерно 17%) были женщинами.

Самой известной из них стала немка Ингрид Стампа, секретарь и советник папы Бенедикта XVI. Эта «худая темноволосая женщина в очках и неброской одежде», как описывала её пресса, была членом женского католического ордена и профессором музыки, играла на редком старинном инструменте — виоле да гамба. На протяжении 14 лет Ингрид редактировала тексты всех речей, статей и книг папы. В 2012 году её имя вскользь упоминалось в связи с нашумевшей утечкой в итальянскую прессу информации о коррупции и конфликтах в Ватикане, но она осталась на своём посту вплоть до отречения Бенедикта XVI в феврале 2013 года.

Ветер перемен

Нынешний папа Франциск, первый на Святом престоле уроженец Нового Света (Аргентины), известен весьма либеральными для высокопоставленного католика взглядами. С самого начала своего понтификата он взял курс на увеличение роли женщин в Ватикане. В результате в 2019 году из 4618 сотрудников Святого престола женщинами были уже 1016 (или 22%). До самых высших постов их пока не допускают, но некоторый прогресс уже есть.

Первое громкое назначение такого рода папа Франциск сделал в июне 2013 года, всего через полгода после своего избрания. Тогда он ввёл в состав Папской комиссии по реформированию Института религиозных дел — структуры, которая фактически выполняет функции банка Ватикана — американскую юристку Мэри Энн Глендон, профессора юриспруденции из Гарварда и бывшего посла США при Святом престоле. Рекомендации комиссии, в которую также вошли два кардинала, епископ и монсеньор (все мужчины, разумеется), были приняты и воплощены в жизнь.

Впрочем, единственное, что как-то выделяет Глендон, — ее пол: она придерживается консервативных взглядов и не похожа на рупор женской повестки. Она противница абортов, а также выступала против включения контрацепции в медицинскую страховку в рамках Закона о защите пациентов и доступном здравоохранении (также известного как Obamacare). Считает, что риторика терпимости к разнообразию способствует расколу в обществе. В свое время Глендон была наставником Майкла Помпео, когда тот учился в Гарвардской школе права, а в 2019 году он назначил ее председателем Комиссии по неотчуждаемым правам (созданной с целью «провести информированный пересмотр роли прав человека в американской внешней политике»).

Следующая сенсация прогремела в культурной сфере. 1 января 2017 года директором Музеев Ватикана стала итальянский историк искусств Барбара Ятта, которая до этого полгода была заместителем директора. Мать троих детей, она с 1990 года преподавала художественные дисциплины в итальянских учебных заведениях, а в 1996 году была приглашена руководить Кабинетом печатных книг Ватиканской апостольской библиотеки. С этого и началась её карьера при Святом престоле.

В итоге Ятта стала первой женщиной во главе одного из крупнейших музейных комплексов мира. К Музеям Ватикана относятся 54 галереи, включая знаменитую Сикстинскую капеллу. Хранящуюся в них огромную коллекцию произведений искусства римские папы собирали веками. Неудивительно, что Музеи Ватикана входят в топ-5 самых посещаемых музеев мира. Толпы туристов — главная головная боль Ятты: дыхание почти 6 млн человек, посещающих музеи ежегодно, и пыль, которую они приносят с собой, разрушительно действуют на фрески и картины. При этом из € 100 млн годового дохода Музеев Ватикана почти половина идет в государственную казну, что подтверждает важность занимаемого Яттой поста.





Барбара Ятта старается совмещать традиции с инновациями. Под её руководством был запущен новый сайт, на котором жемчужины коллекции можно в подробностях рассмотреть из любой точки мира. А в 2018 году создано иммерсивное шоу «Страшный суд. Микеланджело и секреты Сикстинской капеллы» (музыку для него написал Стинг), позволяющее рассмотреть знаменитые фрески без посещения обычно переполненной капеллы. Комментируя новшества, Ятта отмечала: «Я не в монастыре, я работающая женщина третьего тысячелетия». Кстати, к России Ятта тоже имеет отношение: в прошлом году она вошла в Международный консультативный совет Эрмитажа.

Женщины в Курии

Также при нынешнем папе расширилось женское представительство в Римской курии. Этот главный административный орган Святого престола состоит из множества подразделений, ведающих разными вопросами: Государственного секретариата (ватиканского аналога МИДа), Секретариата по делам экономики, а также девяти конгрегаций, трех дикастерий, трех трибуналов, девяти папских комиссий, пяти папских советов, пяти межведомственных комиссий и ещё нескольких служб (включая уже упоминавшийся Институт религиозных дел). В некоторых из них на высоких постах уже есть женщины.

Первой в 2004 году стала сестра Энрика Розанна, которую папа Иоанн Павел II назначил заместителем секретаря Конгрегации по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни (это подразделение Курии занимается делами монашествующих). Для Розанны, монахини-салезианки, это был уже не первый пробитый «стеклянный потолок»: в 1972 году она стала первой женщиной, получившей докторскую степень в Папском Григорианском университете в Риме, а позже — первой женщиной-преподавателем в нем же.

Сегодня пост ушедшей на покой Энрики занимает сестра Кармен Рос Нортес. Эта уроженка Мадрида в 1985 году получила учёную степень по теологии в Папском институте мариологии (раздел богословия, касающийся девы Марии) и работала миссионером в Южной Корее, прежде чем стать служащей Конгрегации по делам институтов посвящённой жизни в Ватикане.

В другом подразделении Римской курии, Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни, посты заместителей секретаря сейчас занимают Габриелла Гамбино и Линда Гизони, две замужние женщины с детьми. В Дикастерии по делам коммуникаций главой Теолого-пасторского отдела уже 4 года трудится уроженка Словении, дипломированный теолог Наташа Говекар. А в пресс-службе Святого престола пост вице-директора в 2018 году заняла бразильянка Кристиана Мюррей, которая до этого 13 лет готовила информационные материалы на португальском для «Радио Ватикана» и его аккаунтов в соцсетях.

Наконец, совсем недавно, 15 января 2020 года, стало известно о назначении на одну из высших должностей в Государственном секретариате Ватикана (который, напомним, выполняет функцию Министерства иностранных дел) 66-летней итальянской юристки Франчески ди Джованни. Она стала заместителем секретаря по многосторонним отношениям и курирует отношения Ватикана с международными организациями, включая ООН. Ди Джованни работает на Святой престол в качестве юриста-международника с 1993 года, занимаясь делами беженцев и мигрантов, правами человека и правами женщин.



Франческа ди Джованни

«Святой отец принял беспрецедентное решение, безусловно, которое, если отвлечься от меня лично, отражает возросшее внимание в адрес женщин, — сказала по поводу своего повышения сама Франческа. — Но для меня ответственность связана с самой работой, а не с тем фактом, что я женщина».

Что дальше?

Назначение ди Джованни — важный прорыв, который действительно отражает общую тенденцию: за последние 10 лет количество женщин на высших должностях в Курии утроилось. И всё же это пока что посты максимум третьего уровня. Префектами (главами) и первыми секретарями подразделений пока что остаются исключительно мужчины. Тем не менее есть шанс, что уже при Франциске мы увидим женщину во главе одного из подразделений Курии. Дело в том, что такая возможность теперь открыта не только для священников, но и для светских братьев (а возможно, и сестёр). Один из них, журналист Паоло Руффини, в 2018 году стал префектом уже упоминавшейся Дикастерии по делам коммуникаций. Более того, папа Франциск, по некоторым данным, подумывал назначить женщину префектом Секретариата по делам экономики Святого престола, но в итоге всё же выбрал на эту должность священника-иезуита Хуана Антонио Герреро Альвеса.

Не все католички готовы ждать, пока Святой престол сам обратит на них внимание. В 2018 году, когда в Ватикане проходил очередной Синод епископов Римско-Католической церкви, две американские католические активистки, Дебора Роуз-Милавец и Кейт Макэлви, организовали прямо под стенами собора Св. Петра митинг за то, чтобы на него допустили и женщин. Одновременно они создали онлайн-петицию с тем же требованием на имя папы Франциска, которую подписали почти 10 000 женщин.

Половина из 1,3 млрд живущих в мире католиков — женщины. И несмотря на многовековую традицию тотального мужского доминирования и консерватизм Святого престола, их голос в Ватикане звучит всё громче. Под влиянием общемировых трендов и собственных внутренних процессов, католическая церковь меняется, становясь более women friendly. Буквально в прошлом месяце понтифик подписал рескрипт, позволяющий женщинам исполнять некоторые новые роли во время богослужений: например, быть чтецами и алтарниками. И кто знает, возможно, легенда о папессе Иоанне тоже однажды воплотится в жизнь?