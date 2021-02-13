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Мы стерли все надписи с карты Европы. Сможете восстановить, где какая страна?

13.02.2021 08:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Карту Европы каждый из нас точно видел не раз, у некоторых она даже, вероятно, висит на стене дома или в офисе. Мы интуитивно уверены, что знаем каждую страну нашей части света и ее расположение. Но что, если стереть все надписи с политической карты? Попробуйте проверить свое знание Европы в тесте от 42.TUT.BY.

Для справки: звездочками на карте отмечены столицы государств.

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Кажется, политическая карта Европы хорошо знакома всем. В нашем тесте готовы немного пошатнуть вашу уверенность в своих знаниях.
 
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