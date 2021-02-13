Мы стерли все надписи с карты Европы. Сможете восстановить, где какая страна?

Источник материала: Tut.by

Карту Европы каждый из нас точно видел не раз, у некоторых она даже, вероятно, висит на стене дома или в офисе. Мы интуитивно уверены, что знаем каждую страну нашей части света и ее расположение. Но что, если стереть все надписи с политической карты? Попробуйте проверить свое знание Европы в тесте от 42.TUT.BY.

Для справки: звездочками на карте отмечены столицы государств.