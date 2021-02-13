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Маховик репрессий не останавливался даже в дни проведения ВНС, который власти пытались представить, как форум единства

13.02.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По информации лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 12 февраля в Минске прошли суды не менее чем над 42 гражданами в связи с акциями протеста и распространением печатной продукции.

Маховик репрессий не останавливался даже в дни проведения ВНС, который власти пытались представить, как форум единства
Во время ВНС / Фото носит иллюстративный характер

Традиционно наиболее часто используемая статья КоАП — 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). Также обвинения выдвигались по ст. 22.9 (нарушение законодательства о средствах массовой информации), 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и 17.1 (мелкое хулиганство).

Решения об аресте на срок от 5 до 20 суток вынесены в отношении 35 человек, семь оштрафовано.

По информации правозащитников, один из граждан, арестованных на 15 суток по ст. 23.4, был задержан после того, как просигналил, когда ехал утром 11 февраля по пр. Независимости в районе Дворца республики, где проходило Всебелорусское народное собрание.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 12 февраля в Минске прошли суды не менее чем над 42 гражданами в связи с акциями протеста и...
 
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