Отцы с сотнями детей. О серийных донорах спермы

Источник материала: Onliner У Джонатана Джейкоба Мейера голубые глаза и светлые вьющиеся волосы. Ему за 30, он увлекается криптовалютами и музыкой. А еще жертвует свою сперму в донорские клиники и напрямую женщинам, которых находит через интернет. Берет примерно $200 за партию и еще сверху за дорожные расходы. У него может быть около 200 детей в Нидерландах и еще несколько сотен в других странах. И это далеко не рекорд.

Первый ребенок из пробирки родился в 1978 году. С тех пор донорство спермы превратилось в бизнес, процветающий по всему миру. Но, как и в любом бизнесе, здесь не обходится без подводных камней. Ими оказываются неблагонадежные доноры, которые разбрасывают свои гены направо и налево, и даже доктора, подменяющие биоматериал доноров на свой.

Опылитель из Нидерландов

История Мейера всплыла только недавно. На нее обратило внимание издание The New York Times, которое связалось с одной из клиенток Мейера. Ванесса ван Эвейк в 2015 году решила завести ребенка. Ей было 34 года, она была одинока, думала обратиться к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Но цена оказалась непомерно высокой для нее.

Вместо этого Ванесса решила найти идеального кандидата в интернете. К тому времени в сети уже плодились сайты, на которых доноры и потенциальные клиенты могли найти друг друга. Там Эвейк и нашла Мейера.

«Ему нравилась музыка, он рассказывал о своих мыслях о жизни. Казался таким соседским мальчиком», — рассказывала женщина.

Спустя месяц переписки клиент и донор встретились в Гааге. Он передал ей сперму, она ему — €165, а также компенсировала затраты на дорогу. Тогда Мейер утверждал, что это будет его восьмой ребенок, для Эвейк же дочка была первой.

Спустя два года она снова написала Мейеру, когда решила завести второго ребенка. Снова встреча, та же скромная сумма и контейнер спермы на руках. На этот раз женщина забеременела мальчиком.

Однако еще до второй встречи Эвейк получила тревожную новость. Она списалась с другой клиенткой своего донора и узнала от нее, что местное министерство здравоохранения расследовало активность Мейера и пришло к выводу, что он является отцом как минимум 102 детей. Эти дети были зачаты в нескольких клиниках репродуктивной медицины, и в это число не входили результаты сетевой деятельности Мейера как «индивидуального предпринимателя». Но Эвейк хотела, чтобы ее дети были полноправными братом и сестрой, а потому все равно обратилась к нему.





«Он сказал, что просто помогает женщинам исполнить их заветное желание. Как я должна сказать своим детям, что у них может быть под 300 сводных братьев и сестер?» — возмущалась женщина. Она назвала именно это число, так как в приватной беседе донор признался, что детей с его генами может быть даже больше 175.

Для страны, в которой проживает 17 млн человек, это много. Высок шанс того, что, не зная друг друга, эти дети от одного отца создадут семью, а их дети могут оказаться носителями наследственных дефектов в результате кровосмешения.

Курьезная ситуация уже произошла. Две матери, которые работали в одном дошкольном учреждении, в какой-то момент обнаружили, что их 9-летние дети выглядят похожими. Оказалось, что обе имели дело с донором Мейером.

Однако засудить его не выйдет, так как проработанного законодательства в сфере донорства спермы в Нидерландах нет. Все, что смогло сделать местное министерство здравоохранения, — это запретить клиникам использовать материал Мейера для оплодотворения.

Представители местного детского фонда проводили собственное расследование деятельности Мейера и пришли к выводу, что географически распыление его генов не ограничивается Нидерландами. Мужчина путешествовал по Скандинавии и Европе, бывал в клинике оплодотворения в Киеве. Матери его биологических детей обнаружены в Австралии, США и Мексике. Они приобретали донорский материал через международную площадку Cryos, которая не устанавливает никакого лимита на количество детей, зачатых с использованием спермы конкретного донора.





Как много детей у Мейера? Специалисты того же детского фонда, основываясь на собранных данных, предположили, что их может быть вплоть до тысячи по всему миру, хотя сам отец и отрицает такие числа. Он говорит, что считать детей нельзя.

Подмена

В 2017 году в тех же Нидерландах разразился другой скандал. Десять женщин подали иск в отношении директора центра оплодотворения, который на протяжении нескольких десятилетий (с 1980 по 2009 год) подменял донорскую сперму своей. Его подозревали в зачатии как минимум двух сотен детей. В 2019 году благодаря ДНК-тестам подтвердилась информация о 49. Но к тому времени доктор Ян Карбаат был уже два года как мертв. Он скончался в возрасте 89 лет.

Врач был хорошо известен в области вспомогательной репродукции. В его клинике было зачато около 10 тыс. детей. Однако в 2009 году ее закрыли: правительственная комиссия пришла к выводу, что ведение учета и документооборот в клинике были настолько плохими, что ни одна запись о донорах и их биологических детях не могла считаться надежной.





Дело начало раскручиваться в прошлом десятилетии, когда психиатр доктор Вассенаар решила разыскать своего биологического отца. Анонимный информатор, который видел в газете статью о Вассенаар, указал ей на сходство с доктором Карбаатом. Они встретились.

«Он сказал мне показать руки и предположил, что я могу быть его ребенком», — рассказывала Вассенаар и вспоминала их общие черты: большие руки и рот, высокий лоб и скулы. Однако предполагаемый биологический отец отказался делать ДНК-тест.

Долгие годы в собственной клинике в Роттердаме Карбаат подменял сперму от доноров, которых выбрали обратившиеся к нему женщины, своей собственной. Чтобы вскрыть подмену, группе людей, которые получили название «дети Карбаата», пришлось затащить в суд семью доктора. Они требовали, чтобы суд заставил раскрыть его ДНК-профиль, хранившийся в клинике.

Стремящийся к рекорду

Саймон Уотсон называет свои услуги «волшебным горшком с зельями». К 2016 году он продавал свою сперму на протяжении уже 16 лет и был уверен, что у него есть как минимум 800 детей.

«У меня есть дети от Испании до Тайваня, во многих странах. Я хотел бы когда-либо установить мировой рекорд, убедиться, что его никто не побьет. Получить как можно больше», — рассказывал он в интервью BBC.

Уотсон вообще не запаривался с клиниками и каким-то официальным донорством — он работал исключительно через социальные сети и встречался с клиентками в отелях или общественных туалетах. При себе у него всегда были банка, шприц и сертификат об отсутствии венерических заболеваний. За процедуру он брал 50 фунтов.





«Если вы пойдете в клинику по лечению бесплодия, вам придется пройти через множество препятствий: консультации, огромное количество анализов, — а затем заплатить огромные деньги за услугу. Но если у вас есть частный донор, вы можете просто пойти и встретиться с ним, получить то, что надо, и просто уйти», — рассказывал о преимуществах своего бизнеса мужчина.

В 2019 году Саймон сообщил, что всего за 26 дней от него родились 13 детей, а еще 16 женщин в этот период успешно забеременели. В 2020 году от него родился первый ребенок в Норвегии. Саймон продолжает свою деятельность.