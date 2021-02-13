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Проверяем эрудицию. Угадаете машину по описанию?

13.02.2021 08:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Любите загадки на автомобильную тему? Тогда сегодняшняя подборка с «Автобарахолки» должна вам зайти. Мы предлагаем читателям узнать марки и модели различных машин по некоторым характеристикам. Если вы очень хорошо разбираетесь в автомобилях, эта викторина, возможно, будет для вас слишком простой и скучной. Вопросы мы подбирали для широкой аудитории, которая не помнит наизусть список моторов, доступных для каждой модели.

4-летний седан за $32 тыс.

Этот автомобиль сошел с конвейера в 2017 году и проехал с тех пор всего 34 тыс. км. Машина оснащена 2-литровым турбомотором мощностью 280 л. с. Кроме этого двигателя данный седан оснащался еще двумя — бензиновым V6 и дизельной «четверкой». Коробка передач — автоматическая с восемью ступенями (от компании ZF), привод — полный.

Модель выпускается до сих пор и очень высоко ценится среди любителей данной марки. Прямых конкурентов у седана не так уж много — можно сосчитать по пальцам одной руки. Начало производства машины неоднократно откладывалось из-за дороговизны проекта. На базе этого седана построена еще одна модель — кроссовер.

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Кроссовер, который «кормили» 100-м бензином

Автомобиль 2009 года выпуска. Когда он был новым, стоил очень дорого — дороже некоторых седанов представительского класса. Это кроссовер с полным приводом и классическим «автоматом». С завода двигатель этой машины (V8) развивал 555 л. с. Но сейчас мотор чипован и выдает 680 л. с. Владелец говорит, что заливает исключительно бензин АИ-100.

Масло меняется каждые 5 тыс. км (используются смазочные материалы Motul). Как уже понятно из описания, это очень мощный и быстрый автомобиль. До «чипа» он набирал сотню за 4,7 секунды. После всех доработок наверняка проделывает это быстрее чем за четыре с половиной секунды. Колесные диски у кроссовера — диаметром 20 дюймов. Такие шли уже с завода. Да, чуть не забыли про главное — стоит этот 12-летний SUV $20 тыс. по курсу. В раз пять дешевле, чем он стоил в 2009-м.

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Дизельный внедорожник для экспедиций

Этот здоровяк сошел с конвейерной линии в 2004 году, и на одометре у него сейчас 141 тыс. км. Машина очень большая — почти 5,8 метра в длину. Продается внедорожник за $35 тыс. в эквиваленте. У себя на родине он стоил бы, безусловно, дешевле. Но здесь еще важно учитывать количество доработок, которые получил сей экземпляр. Под капотом модели — 6-литровый дизель мощностью 420 л. с. (с завода «лошадей» было меньше).

В салоне с комфортом разместится семь человек и еще останется место для багажа. Объем топливного бака — 166 литров. В былые времена можно было выгодно сгонять в Польшу и обратно. Есть две лебедки, шноркель, пневмоблокировки ARB, усиленные карданные валы. Полная масса такого автомобиля — более четырех тонн!

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Бизнес-седан с системой ночного видения

Продавец уверяет, что данный экземпляр седана — единственный в Беларуси с системой ночного видения. Поверим на слово. Модель бизнес-класса сошла с конвейера в 2010 году. Сейчас авто пытаются продать за внушительные €25 тыс. по курсу. Хозяин машины утверждает, что она того стоит. В движение седан приводит 3-литровый дизельный агрегат мощностью 265 л. с. (без тюнинга и чипа). От себя отметим, что это очень комфортный автомобиль.

«О комплектации не пишу — не хватит места!» — говорится в объявлении. Судя по снимкам, это одна из самых богатых комплектаций для данной модели. Привод — на обе оси. В таком исполнении седан не продавался в Беларуси (его пригнали из Европы в 2013 году). Сейчас машина в руках второго владельца (первый — житель ЕС).

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Свежий кроссовер с турбодвигателем

На этот кроссовер установлен двигатель с одной турбиной. Автомобиль свежий, с пробегом 33,7 тыс. км. Год выпуска — 2019-й. Мотор с четырьмя цилиндрами, расположен поперек платформы. Мощность агрегата составляет 184 л. с., а крутящий момент — 285 Н·м. Коробка передач у этого паркетника автоматическая.

По меркам своего ценового сегмента машина очень хорошо укомплектована: есть круиз-контроль, «климат», система кругового обзора, кожаная отделка салона. Имеются подогрев и электропривод регулировки передних кресел (водителя и пассажира). Приборная панель цифровая, есть удобный подлокотник. За кроссовер просят $18 750 в эквиваленте. Автомобиль насыщенного красного цвета, с серебристым диффузором под задним бампером.

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Стильный 2-местный родстер

Эта машина не останется без внимания в теплый летний вечер. У нее снимается крыша, и за счет длиннющего капота силуэт данного родстера действительно восхищает. Модель относительно редкая на нашем рынке, хотя на различных автофестивалях или на вечерней улице Октябрьской ее порой можно встретить.

Стоит автомобиль немало — $30 тыс. по курсу. Год выпуска — 2008-й. Заявленный пробег — 74 тыс. км. Сомневаться в достоверности этих данных не стоит — такой родстер вряд ли кто-то эксплуатирует круглый год. Ну и пасхалка для знатоков — на данную машину установлен один из самых мощных в истории 4-цилиндровых «атмосферников» (242 л. с.).

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Любите загадки на автомобильную тему? Тогда сегодняшняя подборка с «Автобарахолки» должна вам зайти. Мы предлагаем читателям узнать марки и модели различных...
 
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