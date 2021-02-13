Что с ними стало. Фильм Onliner о людях в Афганистане

Источник материала: Onliner

До боя курантов перед новым, 1980 годом оставалось три недели. Как и миллионы соотечественников, 24-летний Александр Жагуло собирался встретить праздник в кругу семьи, вместе с молодой женой. Но в планы советского гражданина ворвалась боевая тревога. Из тогдашней столицы воздушно-десантных войск, Боровухи-1, парень попал в Кабул с автоматом на плече и тревожным чемоданом в руке. Жагуло служил в легендарном «полтиннике» техником парашютно-десантной роты.

— В то время еще не было мобильных телефонов, и оповещение о тревоге я получил ночью 10 декабря от посыльного. Сразу прибежал в полк, поднялся на третий этаж в свою роту. Затем отправился в парк вместе с водителями-механиками боевых машин десанта, — переносится в события той ночи мужчина. — Если признаться, наш полк ожидал учебную боевую тревогу. В декабре 1979 года на базе 350-го гвардейского парашютно-десантного полка проходили сборы командующего ВДВ. И, как правило, они заканчивались локальными учениями. Поэтому мы думали, что полк совершит марш в один из выбранных районов в рамках Союза, проведет там небольшое учение и через несколько дней, максимум неделю мы вернемся домой…

Но как же ошибался гвардии прапорщик Александр Жагуло! Судьба и распоряжение Центрального комитета КПСС о вводе войск в Афганистан приготовили ему разлуку с женой на полгода. А через 15 дней после стука посыльного — первые вести о гибели однополчан. 25 декабря 1979 года под Кабулом разбился военно-транспортный Ил-76. Погибли 6 членов экипажа и 37 десантников, среди которых был друг и товарищ Жагуло — гвардии прапорщик Евгений Булат.

— У Жени в те тревожные декабрьские дни родился сын, и он его не успел увидеть, — в этот момент Александр Владимирович, уже с морщинами на лбу, замолкает, переводит дух; на военном кителе, в котором мужчина пришел на съемку, виден орден Красной Звезды. — Вся Боровуха тогда замерла. В поселок пришли первые трупы…

Этот фильм — о войне в Афганистане и одновременно не о ней. Наша съемочная группа не пыталась (да и не ставила перед собой такой цели) обелить те страшные события, нанеся на ветхие страницы забытой истории (в этом признаются сами ветераны) современный налет героизма. Или найти виноватых в этом чертовом котловане боли, страданий, поломанных судеб и выполненных приказов. Нет. Мы просто поговорили с теми, кто был «за речкой». Спрашивали про быт, обстрелы, моджахедов, смерть, похороны и про то, была ли возможность отказаться. Надеемся, рассказ получился искренним, ведь в центре всей истории — судьба маленького человека и то, что советский гражданин делал на войне.

Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. 53 753 человека получили ранения различной степени тяжести. Количество людей, оставшихся инвалидами, — 10 751. Погиб 15 051 человек, в белорусские семьи не вернулись 770.