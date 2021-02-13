Низкие цены, русские туристы и бунгало на пляже. Белорус уехал зимовать на Занзибар и честно рассказывает о жизни на острове

Источник материала: Onliner «Начну с того, что эта зимовка могла бы не состояться. Я планировал остаться в Минске, купить автомобиль и заниматься полезными делами на родине. Но вдруг новость: с 20 декабря 2020-го Беларусь закрывает границы на выезд. Два дня на раздумья, и решено: нужно куда-то деваться, пока есть возможность. Взял билеты на автобус до Киева и в последний вечер накануне закрытия покинул страну. Купил билет в один конец. А как иначе? Если и улетать — то надолго!» — пишет фотограф и специалист по туризму Денис Малыщиц, который уже полтора месяца греется на далеком острове. В сегодняшней публикации белорус подробно рассказывает о своем путешествии.

Это вторая длительная зимовка в Танзании в моей жизни. В этом году выбор стран из-за «ковида» не особо велик, поэтому долгих раздумий, куда же податься, не было. По прибытии в голове сразу возник вопрос: а это точно Танзания, а не Крым или Анапа? Сейчас там толпы русских и украинских туристов, и это главное отличие зимовки 2021-го от зимовки 2020-го. А теперь подробнее.

Что по ценам?

Билет в одну сторону стоил почти $600. Дело было ближе к Новому году, поэтому цены подскочили (год назад за билеты туда-обратно заплатил $535).

Когда я вышел из самолета, понял, что быстро в этот раз визу вряд ли получу: перед нами приземлились два боинга, заполненные до отказа россиянами. Это был полный коллапс, но спасибо, что перед входом в аэропорт поставили огромный тент, иначе солнечный удар был бы гарантирован.

Виза стоит $50, и дают ее сразу на 3 месяца. Есть возможность бесплатного продления еще на месяц, оплачивать ее лучше наличкой. Имеется электронная виза, которую можно оформить до прибытия на Занзибар. Цена — $50, но ее дают на 1 месяц. Важное уточнение: ПЦР-тесты для поездки в Танзанию не нужны.

































После прохождения всех таможенных процедур нужно раздобыть местные деньги. Обменник с лучшим курсом находится возле парковки. За $1 дают 2309 танзанийских шиллингов. Самый большой номинал — 10 000 шиллингов, т. е. $4,5. Поэтому при обмене даже $500 вам дадут толстенную стопку денег! Здесь легко стать шиллинговым миллионером.





Самые популярные курорты называются Кендва и Нунгви. За поездку из аэропорта таксисты обычно просят $30—40, но все зависит от их наглости. Нужно торговаться, здесь без этого никак. До остальных курортов можно доехать примерно за $50. Как поступил я? Записывайте. На такси за $5 из аэропорта еду в центр, на рынок Дараджани. А уже оттуда на 116-м автобусе за 3000 шиллингов ($1,4) можно доехать до самого центра Нунгви. Это нормальный автобус. Для экстремалов есть дала-дала, это такие очень маленькие грузовички.





Стоит проезд 500 шиллингов.





Естественно, нужна медстраховка. Это около $25 в месяц. Без нее лучше не лететь. Каких-то страшных болезней на острове нет, но если собираетесь на материк — то обязательно сделайте.

Где жить?

Люди, которые покупают пакетный тур, сильно не переживают. На время отпуска крыша над головой имеется. Хотя сейчас высокий сезон, и есть шанс в популярных отелях нарваться на овербукинг. Для самостоятельных путешественников есть и отели, и иные варианты. Средняя стоимость номера на сутки — примерно $5о. Вроде бы немного, но если лететь на зимовку и планировать жить в отеле — выходит накладно. Можно искать жилье через Booking или Airbnb. Я по прилете нашел себе бунгало недалеко от океана за $650. Поторговался, и хозяин нехотя согласился на $250 в месяц!

















Но это просто везение: жилье тут дорогое. В моем бунгало одна большая комната с хорошим ремонтом, отдельная комната для душа и туалета. Из мебели — огромная кровать, вентилятор, комод, диван, стол, вешалка. Кухня находится в соседнем строении, и это минус. Отсутствие кондиционера для меня вообще не проблема: с океана дуют ветра, а так как стекол в окнах нет, всегда есть свежий воздух — красота же! Но есть и минус — каждое утро в 5 часов слышно, как мулла кричит «Аллах акбар» из ближайшей мечети.





























Если же вам нужно жилье европейского типа, готовьтесь к сумме от $1400 до $2300 в месяц: комфорт тут стоит дорого. К тому же вам самим придется платить за коммуналку. Однако есть большой плюс: дома, как правило, большие, поэтому если снимать компанией, то цена уже не так кусается.

А что со связью?

Wi-Fi тут далеко не везде, и он плохо работает. Мой совет — купите симку местного оператора. Я выбрал Zantel. У него хорошее покрытие и скорость интернета. Говорят, что 4G, но это по местным меркам. Приготовьтесь к тому, что все работает медленно. 30 ГБ на месяц стоят 35 000 шиллингов. Есть тарифы на сутки и неделю. Симки продают на каждом углу, даже в глухих деревнях.

Если для удаленки вам нужен стабильный интернет, то лучше искать другое место.

Сколько стоят продукты?

Сразу скажу, что выбор еды даже в местных супермаркетах вообще не дотягивает до уровня даже маленького «Евроопта». Большинство овощей стоит дешевле, чем у нас, а фрукты тем более. Молочных продуктов почти нет, есть только молоко, которое без холодильника может храниться год, и какие-то йогурты. Молоко вкусное, а йогурты не очень.

Актуальные цены:

хлеб — 1000 шиллингов ($0,43);

молоко 1 л — 5000 шиллингов ($2,16);

помидоры 1 кг — 2000 шиллингов ($0,86);

овсяная крупа — 5000 шиллингов ($2,16);

макароны — 5000 шиллингов ($2,16);

сгущенка — 5000 шиллингов ($2,16);

куриные яйца — 5000 шиллингов ($2,16);

бананы 1 кг — 1500—2000 шиллингов ($0,70—0,86);

папайя 1 шт. — 3000 шиллингов ($1,29);

маракуйя 1 кг — 2000 шиллингов ($0,86);

кокос 1 шт. — 1000 шиллингов ($0,43);

манго 1 шт. — 1000 шиллингов ($0,43);

огромный ананас 1 шт. — 3000 шиллингов ($1,29);

яблоки 1 шт. — 1000 шиллингов ($0,43);

корнишоны — 17 000 шиллингов ($7,33);

вода 1,5 л — 1000 шиллингов ($0,43);

пиво 0,5 л — 4000 шиллингов ($1,72);

бензин 1 л — 1882 шиллинга ($0,81).

Что еще по тратам?

Я взял напрокат Toyota Raum: 1,5 литра, с АКПП. Интересная модель, со сдвижными дверями. Просто космос! Изначально хозяин хотел $400 в месяц, но договорились на $280.





В целом аренда авто стоит $35 в сутки. Но это смотря какая модель, и состояние ее будет далеко не идеальным. Весь автопарк острова — естественно, праворульные «Тойоты» всех мастей. Немного Suzuki, Daihatsu. Разрешение на управление машиной по местным дорогам стоит $10, и его оформляет прокатная контора. Без него вы никуда не уедете. Местные гаишники тормозят практически всех «бледнолицых». Давать деньги придется, если не хотите тратить нервы. Но есть и благая весть — как правило, 10 000 шиллингов хватает.

Для любителей возить не тело, а душу, имеется прокат байков. Цена на 125-кубовый байк такая же, как на авто! Но обязательно нужно торговаться. Если планируете передвигаться на небольшие расстояния — это хороший вариант. Дороги тут не очень, в курортных деревнях сильно убитые, вообще не освещаются и без тротуаров/обочин. Да и культура вождения такая, что на байке сильно не расслабишься во время поездки.









Где питаюсь?

В оживленных туристами курортных местечках Нунгви, Кендва, Падже, Кивенгва поесть вообще не проблема. Многочисленные кафе и рестораны расположены прямо на пляжах либо за вереницей отелей. Цены более чем приемлемые. Средний чек на одного человека — 30 000—45 000 шиллингов (то есть от $13). Это без алкоголя, т. к. я непьющий. Но хватает и заведений, где можно поесть за 20 000 шиллингов. Отдельно отмечу точки со стритфудом, где питаются местные. Визуально такие забегаловки вас шокируют, но не делайте поспешных выводов. Там вкусно готовят, а самое главное — быстро обслуживают. Цена хорошего ужина — 3000—5000 шиллингов. Таким образом, за $2 вы можете шикарно перекусить!









Главное, не обращать внимания на культуру приготовления пищи!













Чем занимаюсь?

Живу. Вот так же, как и вы в Беларуси. Только в тепле!

Но если оставить шутки, то я фотограф . В общем, помогаю людям запомнить моменты отпуска, чтобы через много лет с помощью моих снимков он могли предаться воспоминаниям. В этом году 80—90% туристов русскоязычные, что упрощает коммуникацию с клиентами.

















Помимо этого я являюсь специалистом по туризму: провожу обзорные экскурсии по Занзибару, показываю людям самые сочные локации и даю много интересной информации по острову. У него действительно интересная история, и сюда стоит приехать хотя бы раз. Получается, что хобби и работа у меня совпадают, приносят удовольствие и деньги. Кайф! Если бы я после университета остался отрабатывать в лесхозе, то могу сказать, что ничего этого бы не было.

Про остров













Сильно бросается в глаза на Занзибаре нищета. Да, тут большинство людей действительно выживают. Антисанитария, грязь, горы мусора на улицах, проблемы с водой, частые отключения электричества — вот далеко не полный список проблем. Но что меня поражает — люди здесь приветливы, постоянно улыбаются. Я даже думаю, что местные жители действительно счастливы, несмотря на условия.





























Тем не менее Занзибар развивается. За последний год количество машин на дорогах сильно выросло, появились даже пробки. Строится новый терминал в аэропорту, а на окраине Нунгви открыли небольшую воздушную гавань для местных перелетов. Кольцевая дорога вокруг острова ремонтируется, пусть и не совсем удачно.

Роскошные отели здесь соседствуют с трущобами, в которых живут коренные жители. Белоснежные пляжи граничат с мусором, который могут не убирать. Есть как тусовочные курорты, так и почти безлюдные деревеньки.

Для каждого человека Занзибар предстает в своем индивидуальном обличии. Он либо нравится, либо нет. Во время моей первой поездки сюда я десять дней думал: а может ну его — собраться и улететь в Азию? Но решил остаться. И пока нисколько не жалею.

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