Срочник-пограничник, который пытался застрелиться, остаётся в госпитале

В течение суток солдат был доставлен в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь, где находится на лечении до сих пор.





Как сообщил Медиа-Полесью официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, состояние военнослужащего, уроженца Борисова, медиками оценивается как удовлетворительное. В настоящее время он продолжает лечение.



