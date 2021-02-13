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Лукашенко сказал, Липкович ответил

13.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блогер Евгений Липкович едко потроллил Александра Лукашенко с его жалобами на то, что где-то в частном медцентре обидели людей в погонах.



"Мне совершенно непонятно, почему государственный чиновник приходит в частный медицинский центр? Чего это человек в погонах приходит в частный медицинский центр? Что, они не могут, как все простые люди постоять в очереди в районную поликлинику? 

У нас, что не хватает врачей, что люди в погонах вынуждены платить огромные деньги частнику? Что это за медицина такая бесплатная, когда человек в погонах, патриот, живущий исключительно на одну зарплату, должен отдавать её внушительную часть за УЗИ, например? Почему он не идёт в свою ведомственную поликлинику, а должен откладывать деньги, отрывать от семьи, от своих детей, и платить частнику за зубы?

Этого мы добились за двадцать шесть лет? Такого мы хотели в 1994 году, когда страна впервые проголосовала за справедливость и порядок?  - анонсирует Липкович следующую речь Лукашенко.  
 
 
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Блогер Евгений Липкович едко потроллил Александра Лукашенко с его жалобами на то, что где-то в частном медцентре обидели людей в погонах.
 
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