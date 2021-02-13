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Гуантанамо: Байден планирует закрыть тюрьму, в которой содержали особо опасных террористов

13.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Джо Байден намерен закрыть тюрьму Гуантанамо. Как заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, тюрьма будет закрыта до окончания первого президентского срока Байдена. «Это, безусловно, цель и наше намерение», – сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста.

parstoday.com

В январе о необходимости закрыть тюрьму в Гуантанамо также заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он предложил обеспечить остающимся в тюрьме лицам правовую помощь и гуманитарное отношение, а также разработать план действий для перемещения заключенных, пишет golosameriki.com

Напомним, что военная тюрьма в Гуантанамо – на территории не США, а Кубы – была создана в январе 2002 года, после начала войны в Афганистане. В Гуантанамо направлялись подозреваемые в совершении тяжких преступлений, включая участие в деятельности международных террористических структур.

Тюрьма в Гуантанамо приобрела печальную известность после обвинений со стороны правозащитников, утверждавших, что к заключенным применялись пытки, а их правовой статус оставался неизвестным.

Закрыть тюрьму в Гуантанамо обещал еще Барак Обама во время борьбы за президентство. Он издал указ, предусматривающий закрытие тюрьмы. Несколько десятков заключенных были переданы иным государствам. Впоследствии это решение было отменено президентом Дональдом Трампом, который также разрешил помещение в тюрьму в Гуантанамо новых задержанных.

На пике, в Гуантанамо содержалось около 780 заключенных, ныне их 40.
 
 
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Президент США Джо Байден намерен закрыть тюрьму Гуантанамо. Как заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, тюрьма будет закрыта до окончания...
 
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