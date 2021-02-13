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На МКАД легковушка врезалась в грузовик
Источник материала: Tut.by
Легковой автомобиль врезался в грузовик вечером 12 февраля. Об этом
29-летний водитель Volvo двигался по Минской кольцевой автомобильной дороге со стороны улицы. Южной в направлении улицы Ваупшасова.
По предварительной информации, водитель машины отвлекся от управления и въехал в остановившийся в крайней правой полосе грузовик DAF.
В результате ДТП водителя Volvo с травмами доставили в больницу.
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В результате ДТП водителя Volvo с травмами доставили в больницу.
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