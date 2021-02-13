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На МКАД легковушка врезалась в грузовик

13.02.2021 08:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковой автомобиль врезался в грузовик вечером 12 февраля. Об этом сообщает столичная ГАИ.


Фото: пресс-служба ГАИ Минска

29-летний водитель Volvo двигался по Минской кольцевой автомобильной дороге со стороны улицы. Южной в направлении улицы Ваупшасова.

По предварительной информации, водитель машины отвлекся от управления и въехал в остановившийся в крайней правой полосе грузовик DAF.

В результате ДТП водителя Volvo с травмами доставили в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП водителя Volvo с травмами доставили в больницу.
 
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