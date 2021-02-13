«Бабушка не узнавала деда. Но он каждое утро дарил цветы и говорил: «Доброе утро, любимая!». Истории о любви

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе мы проанонсировали сбор ваших семейных историй любви и пообещали, что опубликуем лучшие из них. Первые две подборки рассказов вы можете найти тут и тут . Сегодня — еще три истории из семейного архива, полные трагических событий и моментов, которые мы до этого действительно видели только в кино.

«Внуки спрашивали Марью: чем же Иван Гаврилович ее зацепил? Она признавалась: очень уж красивые ленты были у него на фуражке»

— Моя мама — плод огромной любви. А истории о том, как появились на свет ее родители, в каких семьях они выросли, очень важны для всей нашей семьи. Ими я сегодня и поделюсь.

Первые наши герои — мой прадед Петр Сергеевич Старостин и прабабушка Анна Васильевна Скарбкова. Выходцы из состоятельных семей: Сергей Старостин был сыном переселенца из Москвы (да-да, ветка москвичей Старостиных), потому образованию его уделялось особое внимание. Петр был отличником церковно-приходской школы (откуда имел «золоченую» грамоту, с которой впоследствии понравилось играть сыну (в ход пошли ножницы).

Анюта тоже была девушкой образованной: обучалась в женской гимназии (после выпуска из которой отец подарил ей швейную машинку zinger и пристроил в подмастерья к местному портному).

Познакомились они в юности, влюбились сразу, поэтому всё, что было дальше — и ухаживания, и свадьба были предрешены. И вот молодая жена в доме, а значит пора бы и подзаработать.

Напомню, Петр был из небедной семьи и любил «форсануть», а Анна, как показала жизнь, была истинной белоруской — не отличалась покорностью и легкостью характера. И вот наш герой приезжает «из заработков», на бричке, в новой красивом костюме.

Встречают его всей семьей: большой стол, все рады… Но, как выясняется, молодой супруг приезжает без денег! Ибо всё спустил на дорогу и дорогой костюм!

В ответ на это беременная супруга при помощи топора с легкостью превращает новую одежду в тряпки для уборки. Как ни странно, это стало стартом крепкой и счастливой семьи.



Вот эта милая девушка — ростом чуть выше отцовских сапог — моя бабушка, Настя, светлейший и милейший человек, которого уже полгода нет с нами.

Так и жили — кузнец и швея. Жили хорошо, по меркам того времени. Конечно, тяжело перенесли голод начала 30-ых и коллективизацию, но выстояли. Правда, обладая вспыльчивыми характерами, пару раз ездили разводиться, но по дороге заезжали в кабак, мирились и возвращались домой.

Но пришла война. Петр ушел на фронт — попал в окружение и в плен. Чудом ему удалось сбежать — жил в лесу, в землянке. Анну ждала та же участь: при отступлении немцы сожгли деревню. Дом, который Петр и Анна строили с душой, конечно, тоже не уцелел. Но даже об этом Анна умела рассказывать с юмором: истории про то, как она корову в лесу доила, и как «куриц с елки снимала», ее внуки и правнуки знали с детства.

После войны Петр вернулся к своей Аннушке, но ненадолго: к сожалению, от рослого и сильного кузнеца мало что осталось, вскоре болезнь его погубила. Ну, а Анна еще долго была с нами, храня верность деду и семейную мудрость.





А вторые наши герои — прабабушка Мария Анисимовна Кухтина и прадед Иван Гаврилович Михеев. Иван вытащил «короткую палочку» и попал на флот. Должен был вернуться стариком, но вмешался случай. Он был участником русско-японской войны, попал в госпиталь и был комиссован. А потом повстречал совсем еще юную Марью.

В старости Марью часто спрашивали внуки: чем же Иван Гаврилович ее зацепил? Он же был старым, как им казалось. Она, покраснев, признавалась: очень уж красивые ленты были у него на фуражке.

Ее семья была против брака, потому бабушка приданого не получила. Второй удар — трое первых деток умерли в младенчестве.

Но Иван и Марья любили друг друга и со всем справлялись. Интересна история о том, как Ивана во время коллективизации пригласили возглавить колхоз. Марья, всю семью которой репрессировали, пригрозила, что она удавится, если дед согласится на это предложение. Дед прислушался — и в колхоз не пошел.

Жили они для детей и сделали их чудесными людьми. Так что, не говорите, что мода бесполезна — даже красивые ленты на фуражке могут помочь двум хорошим людям найти друг друга.

«Они прожили красивую жизнь и умерли вместе — правда, так и не узнав о смерти друг друга»

История моих бабушки и дедушки сравнима с самыми трогательными фильмами о любви, над которыми мы, девушки, обычно пускаем слезу и думаем: «Неужели так бывает в жизни?» .

Георгий Савельевич Юд и Таиса Ивановна Богданова сидели в 1951 году за одной партой. Молодые студенты юрфака БГУ быстро нашли общий язык, вместе гуляли, восстанавливали послевоенную столицу, а через несколько лет расписались.

Жизнь тогда была бедной — какие уж там праздники и рестораны. Расписавшись, Георгий Савельевич и Таиса Ивановна просто пошли пить чай в университетскую столовую. Попили чай — и прожили вместе 67 лет, создав крепкую, полную любви и уважения семью.





Для меня этот момент и по сей день очень показателен — не имеет никакого значения, как именно отметили бракосочетание, гораздо важнее, как вы относитесь друг к другу и какой будет ваша семейная жизнь.

Бабушка и дедушка стали для меня примером в очень многих вопросах, — в любой непонятной ситуации я всегда знала, кому позвонить! Они были очень живые, открытые и добрые люди, и я не помню, чтобы у них были враги или даже недоброжелатели. Зато помню, что дома часто собирались гости, а на улице их постоянно останавливали знакомые, — казалось, их знает весь город.

По понятным причинам я не была свидетельницей их молодости, но знаю, что бабушка и дедушка объездили чуть ли не каждый уголок Советского Союза. Именно этот момент, по словам дедушки, был секретом крепких и долгих отношений.

«Мы никогда не сидели дома, — сказал он уже в пожилом возрасте, — После работы мы всегда гуляли, и каждый раз старались найти новые маршруты и тропинки, где мы еще не были» .

К сожалению, в 2013 году у бабушки выявили синдром Альцгеймера. Болезнь прогрессировала очень быстро.

Бабушка перестала узнавать своих родных, свою квартиру и даже дедушку. Дедушка ухаживал за ней, заботился — с такой любовью и терпением, каких я никогда не видела. Я могу лишь надеяться, что когда-нибудь в моей жизни будет что-то схожее.

Еще с молодости у дедушки появилась красивейшая привычка — часто он вставал пораньше, шел за цветами и будил бабушку букетом и словами: «Доброе утро, подруженька, доброе утро, любимая!».





Не перестал он это делать и тогда, когда бабушка заболела и перестала его узнавать. Иногда бабушка включалась в реальность, — несколько минут в день она понимала, что с ней происходит, и как-то я стала свидетелем их диалога.

Она сказала дедушке: «Жорик, что-то я совсем разваливаюсь». А он ответил ей: «Что ты, Таечка, я тебя любой люблю. Ты — моя жизнь».

Это было в июне 2018 года. А в июле дедушку забрали в больницу с очень неожиданным для всех диагнозом — терминальная стадия рака легких. Бабушку тоже забрали, но в другую больницу, где для нее подобрали лучший в этой ситуации уход.

Дедушки не стало 15 августа 2018 года. На следующий день после его похорон ушла из жизни и бабушка. И никому из них не довелось узнать о потере друг друга: дедушка умер раньше, зная, что его любимая Таечка жива, а бабушка из-за болезни так и не поняла, что умер ее Жорик. Мы, двое детей Георгия Савельевича и Таисии Ивановны и двое их внуков, всегда в глубине души чувствовали, что они уйдут вместе.

Их похоронили рядом. И нас особенно тронул тот факт, что в период между смертью бабушки и дедушки на кладбище больше никого не хоронили, поэтому они оказались записаны в учетной книге один за другим: Георгий Савельевич Юд и Таиса Ивановна Юд.

Последние слова моего дедушки были такими: «Берегите мою Таю»…

Не это ли настоящая любовь?

«Прабабушка Маруся больше никогда не вышла замуж, прадед Василий никогда не женился»

— Много лет назад, еще до войны, Василий из деревни на Брестчине решил поехать в Канаду, чтобы заработать денег. Он уговорил и свою молодую жену Марусю, которая не хотела уезжать из деревни, но согласилась попозже присоединиться к нему. План был прост: Василий летит в далекую Канаду, обустраивается и ждет молодую супругу.

Никто не собирался уезжать навсегда: хотелось подзаработать денег, вернуться домой и здесь наконец-то устроить свою жизнь достойно.

Но, как часто это бывает, всё пошло не по плану…

Василий уехал, работу нашел быстро — он был молод и силен, жил ожиданием писем от любимой Маруси…

А Маруся уже собирала чемоданы, когда поняла, что ждет ребенка… Думала-гадала, советовалась с родителями и решила, что родить нужно дома, в своей родной деревне Еленово, рядом с мамой и отцом… А потом уже можно отправляться в дальнюю дорогу. Так и решили…

Родила Маруся прекрасную девочку, и назвали ее тоже Машей.

Время шло, девочка немного подросла и окрепла, мама собралась в путь… И грянула война.

Ни о какой Канаде уже и думать было нечего. Василий тоже не мог вернуться, но любил свою Родину и пошел на фронт — воевал в канадской армии против нацистов, получил награду.

А Маруся? Одному Богу известно, как ей это удалось, но она все-таки отправила любимому свою фотографию с годовалой Машей. Очень уж хотела показать ему дочь.

И вот уже после войны Маруся получила посылку — портрет, на котором маленькая Маша, а рядом с ней мама и папа, настоящая семья!



Та самая работа, сделанная в фотоателье

Василий понял, что ему не удастся вернуться в ближайшее время домой и заказал такую работу в фотоателье. Он очень хотел, чтобы дочь знала: у нее есть отец, который далеко, но любит ее и очень горюет…

Этот портрет всегда стоял на самом видном месте у моей бабушки Маши… Она его сняла лишь раз — хотела обновить, так как с течением лет пуговицы на платье прабабушки Маруси выгорели.

Прабабушка Маруся больше никогда не вышла замуж, прадед Василий никогда не женился.



Прадедушка

Они переписывались очень редко и передавали эти письма из-под полы, так как официально пересылать их было опасно. Помню только, как меня маленькую ставили на стул и просили спеть «на магнитофон» для прадеда в Канаду. А потом рассказывали, что прадед слушает пленки и плачет.

Вот такая история двух обычных сельских людей, которые остались верны друг другу всю свою долгую жизнь, хоть и прожили ее порознь…