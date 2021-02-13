Побеждает любовь: история летчика Тиванова и медсестры Пашуто 

Источник материала: Sputnik Беларусь

В канун дня всех влюбленных редакция Sputnik рассказывает историю одной пары, которая доказала, что настоящая любовь не живет три года, как модно сейчас утверждать, она длится всю жизнь.

Сергей Тиванов сделал предложение своей бывшей однокласснице Валентине Пашуто сразу после войны. К этому времени она прошла блокаду Ленинграда, а Сергей Николаевич вернулся с фронта, дошел до Берлина, получил орден Красной звезды.

© Sputnik Денис Кошелев Историю любви Валентины и Сергея, прошедших тяготы войны, помогала рассказывать дочь героини Маргарита

К сожалению, Сергея Николаевича не стало несколько лет назад. Но историю их счастливой жизни в любви рассказала Валентина Петровна, которой сегодня 98 лет. Многие факты биографии родителей помнит и дочь Маргарита, которая присматривает за мамой.

"Родители многое нам рассказывали. Вообще семья у нас особая – папа авиатехником был на войне. Но папы нет уже. А мама – вот, реликт, история. Вам предъявляю", - говорит Маргарита.

Любовь со школьной скамьи

Валентина Пашуто и Сергей Тиванов познакомились еще в школе. Учились в одном классе. С первого по десятый.

"Я была красивая, бойкая. Сергей – тоже очень симпатичный", - вспоминает героиня. С ее слов, будущий супруг никак не мог рассказать ей о своей любви.

© Sputnik Денис Кошелев Июнь 1940 года. Выпускной класс Полоцкой железнодорожной средней школы. Сергей стоит в центре последнего ряда. Валентина на первом плане внизу справа

"Скромный, потому что, был. Может, и сказал бы. Да началась война", - говорит женщина.

На ее пиджаке – целая россыпь наград. Но самые дорогие – две. "За доблестный труд во время Великой Отечественной войны" и "За оборону Ленинграда".

© Sputnik Денис Кошелев Валентина вторая справа во втором ряду с одноклассницами, выпускной класс

Валентина. Блокада. Ленинград.

Валентина закончила первый курс Ленинградского института иностранных языков, когда началась война. В Полоцке была на каникулах. Гитлеровские войска наступали. И нужно было решать – оставаться дома или же бежать в Ленинград. Шансов на спасение во втором случае было больше.

Дочь героини уточняет: "Мама добиралась до Ленинграда поездом, эшелон при выезде из города обстреляли, чудом выжила".

© Sputnik Денис Кошелев С сестрами на каникулах. Валентина - вверху, снизу - ее сестра Тамара, с которой героиня провела самые тяжелые первые годы Блокады.

Ленинград был переполнен. Все стремились туда в надежде спастись от гибели. Партийное руководство понимало, что город не прокормит столько людей. Потому многие жд-составы не пускали. Дороги перекрывали. Валентине пришлось добираться на перекладных – пригородными поездами, которые перевозили рабочих и колхозников.

Сама Валентина Петровна вспоминает: "Мы поняли, что началась блокада, когда резко сократили паек. Хлеб стали выдавать по карточкам. 125 граммов хлеба. Я жила у сестры в общежитии. Делили с ней пополам койку. В одежде спали, мерзли. Тамара была старше меня и в то время училась в мединституте, работала медсестрой. И я, глядя на нее, тоже хотела быть полезной. Пошла в военкомат, готова была рыть окопы, только чтобы на фронт взяли, но нам отказали".

Она рассказывает, как жестоко немцы обстреливали Ленинград, днем и ночью. Листовками забрасывали город с самолетов.

"Беру листовку – и там написано: "Ленинградцы, вы окружены, сопротивление бесполезно, убивайте жидов и переходите на нашу сторону! Но мы просто рвали эти листовки и продолжали жить", - делится героиня.

Валентину взяли в медсестры в госпиталь. Молодая девушка быстро научилась делать перевязки прооперированным солдатам. А в отделении было много раненых и лежачих пациентов.

Женщина и сегодня помнит одного солдата – родом из Таджикистана.

© Sputnik Денис Кошелев Архивные фото семьи Тивановых

"По-русски он ничего толком не говорил. После тяжелого ранения, руки выше локтя ампутированы, ноги выше колена тоже отрезало, обрубок! И он только знал по-русски: "А где моя Валя?". Я приду – покормлю его с ложечки, водой напою. А солдаты подшучивали над ним, мол, говорить толком не умеет, зато Валю всегда зовет".

Забегая наперед, героиня рассказала, что, когда блокаду сняли и уже вывозили солдат на большую землю, этот парень из Таджикистана долго прощался с ней. Говорил: "А как же я без тебя буду?".

"А мне так жаль его было: родных у него не осталось, никому не нужен. Наверное, в инвалидный дом его отправили, он это понимал и ничего с этим нельзя было сделать", - вспоминает Валентина Петровна.

В Ленинграде голодали все, многие от истощения замертво падали на улицах. Главным условием выживания было – не думать о еде.

"Но мы, голодные, истощенные выменивали иногда хлебные карточки на билет в театр музкомедии, он единственный не был эвакуирован из города и работал", - говорит Валентина Тиванова.

Однажды, вспоминает, у нее украли в трамвае сумку с хлебными карточками на месяц вперед. Это фактически была голодная смерть. Голодала, пила только воду и продолжала работать. На пятый день упала на улице в обморок. От смерти ее спасало не что иное, как чудо.

© Sputnik Денис Кошелев Награды Валентины Тивановой

Дочь героини рассказывает со слов мамы: "В городе много трупов лежало. И никто их не поднимал. И маме повезло, что проходили мимо моряки. И обратили внимание на длинные мамины косы, выбившиеся из-под платка. Присмотрелись – жива".

Так Валентину доставили в приемный покой профилактория, где в то страшное время подкармливали дистрофиков. Там она пробыла месяц и спаслась от голодной смерти.

Сама Валентина Тиванова хорошо помнит тот день, когда снята была блокада.

"Стояло зарево над городом три дня, и раненые стали поступать. Не дистрофики. Была на дежурстве, когда объявили: фронты Ленинградский и Волховский соединились, они шли друг к другу. Потом пошли продукты, стало легче – карточку увеличили", - вспоминает она.

Авиатехник Тиванов

Мария Сергеевна вспоминает, что отец с началом войны уехал из Полоцка тоже в Ленинград. Но с мамой они там не виделись.

"Папа учился в Ленинградском авиационном училище, окончил быстро, их готовили в течение года и отправляли на фронт", - вспоминает она.

© Sputnik Денис Кошелев Сергей с одноклассником, 1941 г.

Так ее отец оказался в 174 авиационном штурмовом полку.

"У папы в полку было 3 эскадрильи – по 9 самолетов. 27 летчиков. За все время там сменилось 5 составов. А папа был единственным, кто остался живым с первого до последнего дня. Они попали в мясорубку Харьковской операции", - делится фактами биографии отца Мария.

А за что Красную Звезду получил? – интересуемся у нее.

По приказу командира полка Тиванов с группой своих сослуживцев отправился на оккупированную территорию, чтобы эвакуировать оттуда поврежденный штурмовик. Были под обстрелом. Пережили страшную бомбежку. Но каким-то чудом спасли этот Ил-2. И он улетел. Уцелели и сами.

А накануне 9 мая 1945-го, уже в Берлине, Тиванов был ранен. Долгое время пробыл в госпиталях, получил инвалидность.

Свадьба молодоженов

Валентина и Сергей прошли войну. Пережили все испытания судьбы. А главное – выжили и сохранили любовь.

В 1946-ом Тиванов приехал в Ленинград. Первым делом он отыскал свою одноклассницу Валентину, которую всегда любил. И предложил ей выйти за него замуж.

© Sputnik Денис Кошелев Встреча Валентины с детьми на утреннике в честь Дня Победы, 1984 г.

Свадьбу сыграли в марте 1947-го. Сергей Николаевич демобилизовался, поступил в юридический институт.

После окончания вуза его направили в прокуратуру в Полоцк, Валентина Петровна также вернулась с супругом в родной город. Она к тому времени закончила Ленинградский мединститут.

© Sputnik Денис Кошелев Выступление накануне Дня Победы в 1984 г.

Валентина долгое время работала в местной больнице – в стационаре оперирующим хирургом. "На полторы ставки всегда работала, потому что я хотела все знать. Врач – это тот, кто постоянно практикуется", - говорит она.

© Sputnik Денис Кошелев Встреча выпускников 1948 г. Ленинградского 2-го медицинского института (ныне Северо-Западный медицинский университет). В центре - их декан. Валентина - крайняя справа в светлом плаще, 24 июня 1983 года.

Как переехали в Минск

Сергея Тиванова перевели в прокуратуру республики в Минск. В этом ведомстве Сергей Николаевич дослужился до старшего советника юстиции. А после возглавил следственное управление ГУВД Мингорисполкома. Стал полковником милиции.

Была у Сергея Николаевича и личная причина проявлять рвение в службе: он мечтал найти тех предателей, которые в войну расстреляли его отца в Полоцке.

© Sputnik Денис Кошелев Подпись на обороте фото: На память жене и дочке от папы. Москва, 1951 г.

Валентина Петровна в Минске долгие годы работала в общем хирургическом отделении городской больницы, а когда открылся детский хирургический центр, то перевелась туда. На пенсию она ушла только в 76 лет – это был 1993 год.

Большая любовь в семье Тивановых

Валентина и Сергей Тивановы прожили в любви почти 70 лет и воспитали троих детей.

"Я самая младшая дочь, - говорит Маргарита. – Средняя сестра Галина, она лингвист, тоже в Минске живет. А брат Сергей – он старший, 53-его года рождения".

Маргарита говорит, что детство у нее было счастливое, хоть и в строгости воспитывали родители.

© Sputnik Денис Кошелев Севастополь. Памятник погибшим кораблям, 1962 г.

"Самое поразительное, что они прошли серьезные испытания войной. Голодали, смерти в глаза смотрели, но война не сделала их жестокими. Наши родители – интеллигентные люди. И не воспитывали нас во злобе. Мне вообще кажется, что такой породы людей больше нет. Это было то, советское, военное поколение, которое действительно знало толк в жизни".

Сергей Николаевич умер в 90 лет после непростой операции.

"И на маме это сказалось, - говори Маргарита. – Она много переживала. И стала после смерти папы сдавать в плане здоровья".

© Sputnik Денис Кошелев Возраст дает о себе знать, однако даже в 98 лет Валентина не сдается, подчеркивает ее дочь

Дает о себе знать и столь пожилой возраст. Да и еще перелом бедра случился в прошлом году. Пришлось перенести многочасовую операцию. В итоге ухудшилась память, передвигаться непросто. Но у Валентины Петровны, как она сама говорит, есть надежная опора - дочь Маргарита.

"И вот знаете, что меня поражает: даже в таком возрасте эти люди не сдаются. Это, конечно, другая закалка".

Любовь побеждает

Уточняем: так может дело в любви?

© Sputnik Денис Кошелев Валентина и Сергей прожили всю жизнь душа в душу, их любовь строилась на уважении друг к другу и верности

"Может, и в ней. Они действительно любили друг друга. Всю жизнь душа в душу. И эта любовь была шире, чем в нашем нынешнем понимании. Любовь строилась на большом уважении друг к другу, верности. А еще – в стремлении жить и делать добрые дела", - подытоживает Маргарита.