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Сотни фур не могут попасть в Евросоюз из Беларуси
13.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Почти 800 грузовых автомобилей стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.
Согласно информации на 08:00 13 февраля, больше всего фур скопилось на литовском направлении. В общей сложности в ПП стоят свыше 500 большегрузов:
Непростая ситуация в ПП на белорусско-латвийской границе:
Гораздо меньше грузовиков в сторону Польши – лишь в ПП "Брузги" своей очереди на выезд ожидают порядка 20 машин.
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Самым загруженным пунктом пропуска традиционно является "Каменный Лог" на литовском направлении, меньше всего авто в ПП "Брузги" на польском.
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