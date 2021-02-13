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Сотни фур не могут попасть в Евросоюз из Беларуси

13.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. Почти 800 грузовых автомобилей стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.

Согласно информации на 08:00 13 февраля, больше всего фур скопилось на литовском направлении. В общей сложности в ПП стоят свыше 500 большегрузов:

  • "Котловка" – более 30
  • "Каменнный Лог" – более 280
  • "Бенякоки" – более 80
  • "Привалка" – более 120

Непростая ситуация в ПП на белорусско-латвийской границе:

  • "Григоровщина" – более 130 фур
  • "Урбаны" – более 110

Гораздо меньше грузовиков в сторону Польши – лишь в ПП "Брузги" своей очереди на выезд ожидают порядка 20 машин.

 
Теги: Минск
 
 
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Самым загруженным пунктом пропуска традиционно является "Каменный Лог" на литовском направлении, меньше всего авто в ПП "Брузги" на польском.
 
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