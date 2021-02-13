Сотни фур не могут попасть в Евросоюз из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. Почти 800 грузовых автомобилей стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.

Согласно информации на 08:00 13 февраля, больше всего фур скопилось на литовском направлении. В общей сложности в ПП стоят свыше 500 большегрузов:

"Котловка" – более 30

"Каменнный Лог" – более 280

"Бенякоки" – более 80

"Привалка" – более 120

Непростая ситуация в ПП на белорусско-латвийской границе:

"Григоровщина" – более 130 фур

"Урбаны" – более 110

Гораздо меньше грузовиков в сторону Польши – лишь в ПП "Брузги" своей очереди на выезд ожидают порядка 20 машин.