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Жители Грушевки и Розочки вышли на акцию в честь Романа Бондаренко

13.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Грушевки и Розочки вышли на акцию в честь Романа Бондаренко

  • 13.02.2021, 8:59
Жители Грушевки и Розочки вышли на акцию в честь Романа Бондаренко
Иллюстрационное фото

Минчане вывесили бело-красно-белые ленты в память о Герое Беларуси.

Столичные районы Грушевка и Розочка помнят о Герое Новой Беларуси - Романе Бондаренко.

Во время акции минчане вывесили бело-красно-белые ленты.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

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Минчане вывесили бело-красно-белые ленты в память о Герое Беларуси.
 
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