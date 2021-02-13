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Жители Грушевки и Розочки вышли на акцию в честь Романа Бондаренко
Источник материала: Хартия'97
Жители Грушевки и Розочки вышли на акцию в честь Романа Бондаренко
Минчане вывесили бело-красно-белые ленты в память о Герое Беларуси.
Столичные районы Грушевка и Розочка помнят о Герое Новой Беларуси - Романе Бондаренко.
Во время акции минчане вывесили бело-красно-белые ленты.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане вывесили бело-красно-белые ленты в память о Герое Беларуси.
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