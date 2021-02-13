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Мелания Трамп открыла собственный офис

13.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Мелания Трамп открыла собственный офис

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  • 13.02.2021, 8:44
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Мелания Трамп открыла собственный офис
Фото: REUTERS

Проект продолжит деятельность программы «Будь лучшим».

Бывшая первая леди США сообщила об открытии Офиса Мелании Трамп, впервые написав в Twitter со времен прощального обращения к американцам.

«Мелания Трамп объявляет об открытии Офиса Мелании Трамп. Следите за новостями и обновлениями этой учетной записи», — сообщила бывшая первая леди.

Телеканал CNN, ссылаясь на свои источники сообщает, что работа офиса будет связана с помощью детям. Проект продолжит деятельность программы Мелании Трамп Be Best (Будь лучшим).

18 января 2021 года Мелания Трамп обратилась к гражданам США с заключительной речью в статусе первой леди страны. В своем видеообращении она заявила, что данный статус и возможность представлять американский народ перед мировым сообществом были для нее величайшей честью в жизни.

20 января, после поражения на выборах президента, Дональд Трамп вместе с семьей покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации своего преемника Джо Байдена.

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Теги: Новости
 
 
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Проект продолжит деятельность программы «Будь лучшим».
 
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