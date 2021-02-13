Источник материала: Хартия'97

Чем пользовались славяне до кириллицы: ученые сделали интересное открытие 13.02.2021, 8:37

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Специалисты расшифровали надпись на бычьей кости, найденной в Чехии.

Международная группа ученых из Чехии, Австрии, Швейцарии и Австралии пришла к выводу, что на территории, населенной славянскими племенами, до внедрения кирилличного письма пользовались рунами.

Об этом сообщили на сайте phys.org со ссылкой на результаты недавних исследований.

Команда ученых, которую возглавляет Иржи Мачачек из Университета Масарика в городе Брно (Чехия), исследовав надпись на бычьей кости, которая датируется седьмым веком, установили, что на ней нанесены германские руны. Вероятно, они были самым старым письмом, которое когда-либо использовалось древними славянами.

Бычье ребро с надписью было обнаружено на юге Чехии в 2017 году. После генетического и радиоуглеродного тестирования было установлено, что это самая старая надпись, найденная у славян.

"Этот чувствительный анализ показал, что кость принадлежит домашнему рогатому скоту, который жил около 600 года нашей эры", - сказала член команды Зузана Хофманова, аналитик из Университета Фрибурга в Швейцарии.

Роберт Недома из Венского университета идентифицировал надпись как так называемые руны Старшего Футарка, которые использовались немецкоязычными жителями Центральной Европы во втором-седьмом веках.

По словам исследователей, алфавит Старшего Футарка состоял из 24 знаков. Последние семь из них были начертаны на недавно найденном ребре.

"Вероятно, изначально на кости был нанесен весь рунический алфавит. Следовательно, это не конкретное сообщение, а, скорее, обучающий инструмент", - сказано в заявлении команды ученых.

До сих пор считалось, что древнейшей славянской азбукой была кириллица (иначе - глаголица), изобретенная византийским монахом Святым Кириллом в IX веке.

Кирилл и его брат Святой Мефодий прибыли в бывшую Великую Моравию, охватывая сегодняшнюю Чешскую Республику, Венгрию и Словакию, а также части Австрии, Германии, Польши, Украины и Балкан с миссией в 863 году.

Исследование международной группы ученых из Чехии, Австрии, Швейцарии и Австралии опровергает это предположения об алфавите.

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