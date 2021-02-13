Источник материала: Хартия'97

«Даже фуры трактором вытаскивают»: что происходит на дорогах Беларуси 1 13.02.2021, 8:32

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Иллюстрационное фото: tut.by

К суровой зиме добавилось разгильдяйство коммунальщиков.

Уверенно можно сказать, что некоторые дороги в Беларуси забыты и богом, и коммунальниками. Много лет они не видят ремонта, на некоторых улицах асфальт «ушел» полностью. Посмотрите на фото, которые прислали читатели tut.by в сервис «Наши дороги» и убедитесь в этом сами.

Как можно ездить и ходить по улице Московской в Большом Стиклево, что возле Минска? Дорога сплошь в ямах!





Это Новополоцк, улица Блохина, дорога возле дома № 41. Читатель сообщил, что местным ямам больше четырех лет, но никто ничего с ними не делает, просто одна служба перекидывает эту задачу на другую. Да и в целом, в городе многие дороги — это ямы и кочки, половина колодцев установлено неправильно: очень высоко или низко.





Брестская область, Лунинецкий район, агрогородок Межлесье, улица Лошинская. Вот с такой дорогой люди живут здесь не один десяток лет. Ни асфальта, ни ремонта здесь никогда не было.





Снова Брестская область, центр Кобрина, возле ресторана с одноименным названием. До городского и районного исполкомов от этого места — меньше километра. Читатель сообщил, что полгорода в таких участках уже третий год. Дороге нужен капремонт, а от ЖКХ одни обещания.





А это столица, 3-й переулок Монтажников. На этом участке расположены производственные предприятия, склады, СТО, жилых домов здесь нет. Но ведь это не означает, что за дорогой не надо следить. На этом участке даже фуры трактором вытягивают, идти пешком очень страшно.





В продолжение фото-«сериала» со столичной промзоны — это улица Монтажников.





Витебск, улица Ореховская. Дорога здесь грунтовая и вся в ямках. Уже 14 лет как эта улица относится к городу, а качественного покрытия нет до сих пор.





Сразу три фото плохих дорог прислал очевидец из Калинковичей, спасибо, дорогие читатели, за вашу активную позицию.

Это улица Дзержинского, 100. Каждый год рабочие заделывают здесь ямы, но они образуются снова и снова. Почему не латать дыры, а сразу нельзя заменить на нормальный асфальт?





А это улица Гагарина, 21. Не прошло и года после укладки асфальта вокруг водопроводного колодца, как асфальт начал проваливаться.





Та же улица Гагарина, возле дома № 30. Здесь был порыв водопровода. После ремонта участок засыпали песком и установили знак «Дорожные работы».





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