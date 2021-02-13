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Турция показала карту расширения своего влияния на Кубань, Кавказ и Астраханскую область РФ

13.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Турция показала карту расширения своего влияния на Кубань, Кавказ и Астраханскую область РФ

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  • 13.02.2021, 8:25
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Турция показала карту расширения своего влияния на Кубань, Кавказ и Астраханскую область РФ

Анкара расширит зоны своего влияния сразу в нескольких направлениях.

Турецкий государственный телеканал TRT1 показал в эфире прогноз относительно расширения сфер влияния Анкары, подготовленный ранее американской компанией Stratfor. Внимание на кадры обратил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как следует из карты, к 2050 году Турция существенно расширит зоны своего влияния сразу в нескольких направлениях. Так, предсказали аналитики, Анкаре удастся укрепить свои позиции сразу в нескольких регионах юга России, в частности на Кубани, в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа.

Предполагается, что под турецкое влияние попадут Грузия, Армения, Азербайджан, ряд территорий Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Кроме того, по мнению экспертов, можно ожидать укрепления позиции Турции в странах Персидского залива, Египте и Ливии.

В ноябре 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о ведущем месте республики в новом миропорядке. По его словам, страна обладает необходимыми возможностями для расширения своей мощи и влияния в новом политическом и экономическом миропорядке.

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Анкара расширит зоны своего влияния сразу в нескольких направлениях.
 
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