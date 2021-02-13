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Шрайбман: «Плотину все равно прорвет, но водичка потечет уже слегка в другую сторону»
13.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель делится послевкусием двух дней «всебелорусского собрания».
– В уравнении все еще много переменных, главная из которых – готов ли будет Кремль оплачивать бездействие и душевный комфорт союзника, –
Если Москва решит поплыть вместе с Лукашенко туда, куда он ее увлечет, недовольство снова будут запихивать под лед, но там будут зреть уже не просто революционные настроения, но и антироссийские.
Плотину-то все равно рано или поздно прорвет, но водичка потечет уже слегка в другую сторону.
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Политический обозреватель делится послевкусием двух дней «всебелорусского собрания».
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