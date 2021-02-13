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Шрайбман: «Плотину все равно прорвет, но водичка потечет уже слегка в другую сторону»

13.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель делится послевкусием двух дней «всебелорусского собрания».

Шрайбман: «Плотину все равно прорвет, но водичка потечет уже слегка в другую сторону»

– В уравнении все еще много переменных, главная из которых – готов ли будет Кремль оплачивать бездействие и душевный комфорт союзника, – пишет Артем Шрайбман. – Если нет, это путь к дестабилизации через экономику, новый заход на флирт с Западом, а значит какие-то либерализационные жесты дома и новые протесты в этой связи.

Если Москва решит поплыть вместе с Лукашенко туда, куда он ее увлечет, недовольство снова будут запихивать под лед, но там будут зреть уже не просто революционные настроения, но и антироссийские.

Плотину-то все равно рано или поздно прорвет, но водичка потечет уже слегка в другую сторону.

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Политический обозреватель делится послевкусием двух дней «всебелорусского собрания».
 
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