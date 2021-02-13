Ученые обещают революцию в борьбе с ожирением

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Клинические испытания препарата семаглутид, разработанного для лечения сахарного диабета, подтвердили эффективность этого лекарства в борьбе с лишним весом.





По словам ученых, результаты исследования, опубликованного на этой неделе в журнале New England Journal of Medicine, выглядят столь убедительно, что семаглутид может произвести настоящую революцию в борьбе с ожирением.

Через год после начала еженедельного приема препарата участники эксперимента избавились в среднем от 15 лишних килограммов, при этом две трети из них потеряли в весе не менее 10%.

Пациенты контрольной группы, получавшие плацебо, худели всего на три.

– [Ученые] давно пытаются найти лекарство, которое помогало бы сбросить вес, – напоминает почетный профессор Оксфордского университета Кит Фрэйн. – Было испробовано множество препаратов, но большинство из них были либо недостаточно эффективны, либо давали побочные эффекты, поэтому от них пришлось отказаться.

В этом же исследовании клинически значимая потеря веса была достигнута при помощи лекарства из группы препаратов, которые давно подтвердили свою безопасность при использовании для лечения диабета второго типа. Осталось убедиться в том, что полученный результат окажется долговременным и сброшенный вес не вернется.

В клинических испытаниях, продолжавшихся больше года, приняли участие почти 2000 человек из 16 стран. Среди них не было диабетиков, однако все участники страдали от лишнего веса.

Индекс массы тела, который в норме не должен превышать 25 (он рассчитывается индивидуально, исходя из роста и веса пациента), составлял у них не менее 30 – что соответствует клиническому определению ожирения.

Для начала всем пациентам провели обучающий курс, направленный на ведение здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. После чего участников в случайном порядке разбили на две группы: две трети еженедельно получали дозу семаглутида (2,4 мг в виде подкожной инъекции), остальным делали укол плацебо.

Итоги эксперимента подвели через 68 недель. На протяжении всего этого времени пациенты вели дневник, записывая данные о съеденных продуктах и физических упражнениях.

Разница в результатах оказалась неожиданной даже для самих организаторов: участники, получавшие плацебо, в среднем похудели на 2,4% (по сравнению с изначальной массой тела) – а вот пациенты, принимавшие семаглутид, потеряли в весе почти 15%.

Профессор медицинской статистики Лондонской школы гигиены и тропической медицины Батист Лёран, не принимавший участия в исследовании, подтверждает, что оно было проведено в полном соответствии со всеми требованиями, так что, на его взгляд, нет никаких причин сомневаться в полученных результатах.

– Учитывая суть эксперимента, можно утверждать, что разница [между группами] достигнута именно за счет лечения семаглутидом, – уверяет он. – В любых исследованиях, связанных с похудением, сложнее всего сделать так, чтобы как можно меньше участников вышло из эксперимента до его окончания. В данном случае до конца дошли 90% испытуемых – а это, пожалуй, лучший из возможных результатов.

Признавая наличие у некоторых участников побочных эффектов (вроде диареи или тошноты), профессор Лёран тем не менее говорит, что семаглутид может произвести в борьбе с ожирением настоящую революцию.