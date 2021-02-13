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Анисим: Очевидно, власть начнет поиск новых жертв
Источник материала: Партизан
Говорить об улучшении ситуации в Республики Беларуси после Всебелорусского народного собрания не приходится.
Об этом корреспонденту
По ее словам, если исходить из выступлений делегатов Всебелорусского народного собрания и Президента Александра Лукашенко, а также из самого факта проведения собрания, никаких позитивных шагов со стороны власти ждать не приходится.
«Изменения политического курса не предвидится. Наоборот, очевидно, что пойдет поиск очередных жертв», - считает она.
Анисим также напомнила, что разговоры об изменениях в Конституцию ведутся не первый год.
«Весна покажет, насколько экономический фактор сможет повлиять на кардинальные изменения в сторону либерализации бизнеса, демократизации общества, укрепления независимости Беларуси и усиления законности. Пока это является мечтой большинства белорусов. И эта мечта не совпадает с желанием властных структур», - убеждена она.
В свете вышесказанного Анисим не считает, что ВНС может стать каким-то шагом в проведении широкомасштабного диалога в обществе.
«Буду рада ошибиться», - подытожила она.
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Говорить об улучшении ситуации в Республики Беларуси после Всебелорусского народного собрания не приходится.
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