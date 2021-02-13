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Командир батальона "Донбасс" отрицает даже знакомство с Николаем Автуховичем

13.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеканал ОНТ выдал эфир две серии фильма "Тротил протеста", в котором командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко фигурирует как тот контакт, через которого Николай Автухович добывал оружие и взрывчатку.

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Семенченко этот факт сильно удивил. Он не только отрицает свою причастность к подготовке терактов в Беларуси, но даже знакомство с Автуховичем или с кем-либо из белорусских политиков.

- Я вообще его раньше не знал, -- заявил Семенченко в интервью Еврорадио. -- Хорошо отношусь к Беларуси, у меня мама из города Лида. Очень люблю белорусское мороженое. И для меня главное, чтобы мы не портили отношения с Беларусью и чтобы русские, которые тут ведут агрессию не угрожали нам еще и с того фланга. Но с политиками я не знаком. 

Создателей фильма (я его посмотрел) хочу поблагодарить за то, что они меня на 20 минут окунули в романтически 2014 год. Потому что тогда российские СМИ обвинили Семенченко в торговле человеческими органами. И тоже самое - по ТВ показывали якобы мою переписку с руководителем и СБУ и загадочным немецким врачом о том, что я торгую органами украинских солдат. Надо понимать, органы российский солдат не подходили - печень отравлена алкоголем.

Но все то же самое. Какие-то скриншоты, какие-то страшные человеконенавистнические вещи. Я к этому отношусь с юмором. Хотя, я так понимаю, тем людям, которых обвиняют в Беларуси, сейчас явно не сладко. О суде я не слышал, но почему-то уже сейчас их все считают преступниками, которые вообще какой-то фейковый автобус хотели взорвать. В общем, я ничего не понял, кроме того, что пошла очередная пропаганда.

Посмотрев фильм, Семенченко выразил удивление, что поджоги домов и машин, при которых не было человеческих жертв, в Беларуси квалифицируют как терроризм, хотя это обычная хулиганка. Да плюс к этому из каких-то картинок "делается вывод о причастности постороннего человека". 
 
Теги: знакомства
 
 
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Телеканал ОНТ выдал эфир две серии фильма "Тротил протеста", в котором командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко фигурирует как тот контакт,...
 
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