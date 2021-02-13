Что изменится в УК и УПК: новая мера пресечения и привлечение к ответственности по требованию потерпевшего. Подробно

материале корреспондента агентства «Минск-Новости». Рассказываем об основных изменениях в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах Республики Беларусь, часть из которых вступает в силу с 1 марта нынешнего года. Подробности — вкорреспондента агентства «Минск-Новости».





Из УК исключаются семь составов, предусматривающих уголовную ответственность при повторном правонарушении в течение года после наложения административного взыскания за такое же деяние:





— ст. 234-1 УК. Незаконное распоряжение денежными средствами, находящимися на банковских счетах субъекта хозяйствования;





— ст. 257 УК. Обман потребителей;





— ст. 326 УК. Нарушение правил радиационного контроля;





— ст. 385 УК. Незаконное пользование эмблемой Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла;





— ст. 386 УК. Самовольное занятие земельного участка;





— ст. 412 УК. Передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, исправительном учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы, или арестном доме, либо получение от него предметов и веществ;





— ст. 189 УК. Оскорбление.





Мера пресечения

Корректировке подверглись меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залог. Изменения направлены на их оптимизацию, обеспечение максимально индивидуализированного подхода при назначении с учетом личности подозреваемого или обвиняемого, их возраста и состояния здоровья, рода занятий, семейного и имущественного положения и так далее.





Введена новая мера пресечения — запрет определенных действий. Среди них:





— нахождение в некоторых местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещение каких-либо мероприятий и участие в них;





— пребывание в общем с потерпевшим жилом помещении и распоряжении совместным имуществом;





— общение с определенными лицами;





— отправление и получение почтово-телеграфных отправлений;





— использование средств связи и Интернета;





— управление авто (если совершенное преступление связано с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств).





Важное дополнение вносится в ст. 126 УПК, которая регулирует применение самой жесткой меры пресечения — заключение под стражу. Теперь ее могут назначить лишь при условии, что «цели уголовного преследования не могут быть достигнуты применением более мягкой меры пресечения», что подчеркивает ее исключительный характер.





Кроме того, в новой редакции излагается ст. 124 УПК, касающаяся применения такой меры пресечения, как залог. Установлены минимальные пороги размера залога в зависимости от категории преступления.





В состоянии опьянения

Ужесточается ответственность за преступления, совершенные нетрезвыми водителями: с 5 до 8 лет увеличивается максимальный срок, на который можно лишиться водительских прав за управление подшофе автомобилем, в том числе повлекшее смерть человека либо тяжкое телесное повреждение (ст. 51 УК). Кроме того, увеличивается срок лишения свободы за управление маломерным судном (ч. 4 ст. 316 УК) или автомобилем (ч. 4 ст. 317 УК) в состоянии опьянения, повлекшее смерть либо тяжкое телесное повреждение. Сейчас такой срок составляет до 7 лет без нижнего предела, по новому законодательству — от 3 до 8 лет.

Безбумажные технологии

При фиксации следственных действий в УПК закрепляются порядок и форма получения звуко- и видеозаписей как самостоятельных источников доказательств. Дополнены нормы о составлении протокола допроса в «краткой» форме. Это позволит сэкономить время и материальные ресурсы при закреплении доказательств, расширит возможности по объективному отражению обстановки производства следственного действия, а также сведет к минимуму случаи некомпетентности в восприятии показаний участников процесса.

По требованию потерпевшего

Три состава — уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 242 УК), принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 246 УК), нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ч. 1 ст. 321 УК) — переведены в дела частно-публичного обвинения. Теперь они будут возбуждаться по требованию потерпевшего.

Запрещенные материалы

В новой редакции изложена ст. 343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера).





Теперь уголовная ответственность за распространение порнографии при определенных обстоятельствах будет наступать только при повторном совершении такого деяния в течение года после привлечения к административной ответственности. Однако сразу преступными будут признаваться целенаправленные действия либо имеющие корыстный характер, например изготовление порнографии с целью распространения или рекламирования, публичная демонстрация либо демонстрация несовершеннолетнему таких материалов.



