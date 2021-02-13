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Богданкевич: почему нельзя брать российский кредит. "Им нужны убыточные предприятия и зависимые работники”

13.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На днях российские СМИ анонсировали очередную встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Богданкевич: почему нельзя брать российский кредит. "Им нужны убыточные предприятия и зависимые работники”
Фота: belmarket.by
Экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич прокомментировал вероятное получение российского кредита на 3 млрд долларов. Он рассказал, чем белорусам придется заплатить в этом случае и почему нужно вернуть демократию.

 Как писал “Коммерсантъ” на встрече будет оговорена возможность предоставления нашей стране очередного российского кредита на сумму около 3 млрд долларов. Станислав Богданкевич прокомментировал эту ситуацию.

Очевидно, пишет racyja.com со слов Экс-банкира, что Беларусь не может сейчас без внешних заимствований. Как минимум, страна не сможет отдавать внешний долг. Но если взять сейчас этот российский кредит, то это будет означать очередной шаг к утере суверенитета. Белорусам придется дорого заплатить за это решение.
По мнению Станислава Богданкевича, мы можем превратиться в северо-западный федеральный округ восточной соседки. Идет постоянное наращивание нашей внешней задолженности и Россия не даст этот кредит просто так, пишет racyja.com.

Вместе с тем, по мнению экономиста, Беларусь вполне могла бы обходиться без постоянных заимствований. Опираясь на собственный экономический потенциал и выбирая себе новое правительство, которое предлагало бы лучшие планы и программы по выходу из кризисной ситуации. Но для этого необходимо возвращаться к демократии, а этого не захочет нынешняя власть.

“Белорусский народ — не глупый, может сам решить проблемы, и я уверен, что решил бы, если бы те, кто при власти, не натягивали удила. Им не нужно, чтобы в стране процветала инициатива и частный бизнес. Им нужны убыточные предприятия и зависимые работники”,- сказал Станислав Богданкевич в конце разговора.

Тем временем, высокие чиновники продолжают озвучивать планы по смене курса нашей страны с многовекторности и нейтральности на исключительно российский вектор. Телеграф публиковал аналитический материал на эту тему. Эксперты оценили обещания, но разошлись во мнениях. Если одни говорят, что власти Беларуси пытаются снова начать торг на интересах Запада и России, то другие уверены, что это плата Владимиру Путину за поддержку. Ведь на кону переговоры об очередном кредите в 3-3,5 млрд. долларов. И без них белорусскую экономику, вероятно, ждет коллапс, пишет telegraf.by
 
 
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На днях российские СМИ анонсировали очередную встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко.
 
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