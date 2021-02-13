Экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич прокомментировал вероятное получение российского кредита на 3 млрд долларов. Он рассказал, чем белорусам придется заплатить в этом случае и почему нужно вернуть демократию.





Как писал “Коммерсантъ” на встрече будет оговорена возможность предоставления нашей стране очередного российского кредита на сумму около 3 млрд долларов. Станислав Богданкевич прокомментировал эту ситуацию.





пишет racyja.com со слов Экс-банкира, что Беларусь не может сейчас без внешних заимствований. Как минимум, страна не сможет отдавать внешний долг. Но если взять сейчас этот российский кредит, то это будет означать очередной шаг к утере суверенитета. Белорусам придется дорого заплатить за это решение. Очевидно,racyja.com со слов Экс-банкира, что Беларусь не может сейчас без внешних заимствований. Как минимум, страна не сможет отдавать внешний долг. Но если взять сейчас этот российский кредит, то это будет означать очередной шаг к утере суверенитета. Белорусам придется дорого заплатить за это решение.

По мнению Станислава Богданкевича, мы можем превратиться в северо-западный федеральный округ восточной соседки. Идет постоянное наращивание нашей внешней задолженности и Россия не даст этот кредит просто так, пишет racyja.com.





Вместе с тем, по мнению экономиста, Беларусь вполне могла бы обходиться без постоянных заимствований. Опираясь на собственный экономический потенциал и выбирая себе новое правительство, которое предлагало бы лучшие планы и программы по выходу из кризисной ситуации. Но для этого необходимо возвращаться к демократии, а этого не захочет нынешняя власть.





“Белорусский народ — не глупый, может сам решить проблемы, и я уверен, что решил бы, если бы те, кто при власти, не натягивали удила. Им не нужно, чтобы в стране процветала инициатива и частный бизнес. Им нужны убыточные предприятия и зависимые работники”,- сказал Станислав Богданкевич в конце разговора.



