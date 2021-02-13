Почему появляется астигматизм? Врач перечисляет самые частые причины искажения зрения

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Роговица глаза имеет форму сферы и одинаково изогнута во всех направлениях (в виде купола). Такое строение дает возможность правильно фокусировать свет на сетчатке, расположенной в задней части глаза, проецируя четкую картинку. Если роговица в силу самых разных причин становится неровной, это отражается на качестве зрения. Речь идет о таком заболевании, как астигматизм. Что это такое астигматизм и как его распознать? На вопросы портала «Здоровые люди» ответила врач-офтальмолог высшей категории кабинета ретинальной патологии 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова Минска Майя Лонская.



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«Астигматизм» в переводе означает отсутствие фокуса

Роговица, как и хрусталик глаза, одинаково изогнуты во всех направлениях. Если они не являются ровными или не имеют одинаковой кривизны, лучи света преломляются неправильно, что приводит к проблеме рефракции. Глаз видит нечетко, контуры изображения размытые, расплывчатые, линии искривлены.

— Если говорить проще, то астигматизм — это искажение зрения, причиной которого является неправильная фокусировка света на сетчатке. Кстати, в переводе с латинского «астигматизм» — это отсутствие фокуса. Чем более прозрачные и сферичные у нас части глаза, тем более четкое зрение. Если где-либо прозрачность или сферичность страдает, зрение становится нечетким, — поясняет Майя Лонская.

При астигматизме изображения фокусируются либо перед сетчаткой, либо за ней, что делает изображения размытыми.

Если степень астигматизма небольшая, то это практически не влияет на четкость зрения. На самых ранних этапах его можно спутать с обычной усталостью глаз. Вместе с тем по мере прогрессирования заболевания зрение значительно ухудшается. Проблема усугубляется еще и тем, что человеку с астигматизмом нужны очки со специальными линзами, ношение которых само по себе приносит дискомфорт, а также может вызывать головокружение, головные боли и тошноту.

Степень астигматизма выражается в диоптриях. Рецепт, выписанный на очки или линзы, будет содержать аббревиатуру CYL (cylindrus). Цифры после этого обозначения показывают необходимую коррекцию. При этом обязательно указывается положение оси цилиндра AX (axis) в градусах от 0 до 180. Это связано с особенностями преломления света, проходящего через цилиндрическую линзу.

— Практически у каждого человека есть проявления астигматизма. Идеально ровной поверхности роговицы (0 диоптрий) практически не встречается. Это редкие случаи. Астигматизм примерно до 0,75 диоптрий считается нормой и, как правило, никак не влияет на качество зрения. Значительное ухудшение зрения происходит при астигматизме 2 диоптрии и больше, — рассказывает офтальмолог.

Существует еще и хрусталиковый астигматизм. Но он встречается реже и не так выражен.

Патология бывает врожденной и приобретенной

Врожденные особенности строения глаза закладываются еще в утробе матери. Как правило, если у родителей есть это заболевание, то с большой долей вероятности оно будет и у детей.

Астигматизм может быть приобретенным. Например, у ребенка вовремя не выявили нарушения зрения или он отказывается носить очки. Ребенок растет, но при этом постоянно щурится и напрягает зрение. Осложнить ситуацию могут хронические заболевания. Все это приводит к нарушению питания роговицы и развитию астигматизма.



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— Астигматизм также провоцируют постоянные воспаления роговицы, хронические конъюнктивиты, травмы или оперативные вмешательства на глазу, — дополняет Майя Лонская.

Привести к прогрессированию астигматизма может и такое заболевание, как кератоконус. Чаще всего ему подвержены молодые мужчины высокого роста и худого телосложения. Почему появляется это заболевание, точно неизвестно, но среди провоцирующих факторов специалисты выделяют гормональные нарушения и патологии щитовидной железы.

— При кератоконусе происходит нарушение в слоях роговицы. Она истончается и вытягивается, приобретает форму конуса. Деформация роговичного слоя препятствует анатомической функции преломления света.

Самые частые симптомы астигматизма

Четкий перечень общих симптомов, указывающих на наличие у человека астигматизма, определить сложно. В каждом отдельном случае они будут разными. Как правило, на приеме у офтальмолога пациенты жалуются на:

размытое изображение;

двоение в глазах;

ухудшение зрения вдали (в некоторых случаях и вблизи);

нечеткое изображение;

искривление линий предметов;

усталость глаз из-за постоянного напряжения (может также болеть голова).

— Из-за того что человек постоянно напрягает глаза, чтобы лучше рассмотреть, они могут воспаляться. Поэтому если человек жалуется на бесконечные конъюнктивиты, которые не проходят, то причину надо искать в проблемах со зрением. Особенно это касается детей. Если у них все время красные и воспаленные веки, возможно виной этому — плохое зрение, — поясняет врач.

Очки, лазерная коррекция или замена хрусталика?

Выявить заболевание возможно только с помощью компьютерной авторефрактомии (с помощью этой диагностической процедуры можно оценить преломление световых лучей в оптической глазной системе). Визуально патологию заметить нельзя.

Для коррекции проявлений заболевания используются специальные астигматические очки или линзы. Вместе с тем если степень астигматизма большая, полностью исправить ситуацию невозможно. В тяжелых случаях выполняется лазерная коррекция либо операция по замене хрусталика.

С помощью лазерной коррекции изменяется форма роговицы. Это нужно, чтобы правильно сфокусировать световые лучи на сетчатке.

— Надо понимать, что лазерная коррекция — это полноценная операция. Верхняя часть роговицы надрезается и приподнимается. Затем лазером выпаривается та область, в которой были неровности, для того чтобы роговица стала сферичной. После этого лоскут роговицы возвращается на место, — поясняет офтальмолог.





Наша роговица очень тонкая. Ее толщина составляет примерно 500−550 нанометров. Поэтому повторных операций не выполняется (так называемая докоррекция возможна лишь в течение ближайших месяцев после оперативного вмешательства, при условии, что с первого раза не удалось добиться результатов). Если роговица изначально тонкая — 420−450 нанометров, это является противопоказанием к лазерной коррекции. Проводить подобное вмешательство не будут также, если не исполнилось 18 лет.

Если других вариантов нет, выполняется операция по замене хрусталика. На его место устанавливается специальная линза (ее называют торической). В отличие от обычных торические линзы имеют сфероцилиндрическую форму, а также разные оптические силы в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Зарядка для здоровья глаз

Для того чтобы астигматизм не прогрессировал, необходимо соблюдать зрительный режим. Например, 30 минут работы за компьютером, а затем полчаса отдыха. Можно использовать специальные глазные капли, которые питают роговицу и не дают ей пересыхать (только после консультации врача!). Не помешает и выполнение зрительной гимнастики, которую, как и любую другую, следует выполнять регулярно.