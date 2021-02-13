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Зимний минимализм в фотографиях: больше линий, меньше деталей
13.02.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Минимализм в фотографии – без нагромождения предметов и деталей, без разнообразия цветов – позволяет сосредоточить внимание зрителя на одном объекте. А выразительность достигается благодаря оттенку, линиям, простоте кадра. Без вычурных сюжетов и бьющих в глаза ядовитых красок.
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