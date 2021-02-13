|
Белоруска за нацистскую баню получила штраф 5 "базовых"
13.02.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Предпринимательница рекламировала свою баню в Новополоцке, используя нацистскую символику. Для продвижения бизнеса 58-летняя местная жительница завела страницу в соцсети.
"Там каждый посетитель мог оставить отзыв о времяпрепровождении в заведении, а также выложить фотоотчет. Некоторые из них и привлекли внимание правоохранителей", - сообщили в УВД Витебского облисполкома.
В частности, на снимках, опубликованных в сети, демонстрировалась нацистская символика и атрибутика. Наряды для клиентов предоставлял владелица бани.
Милиция изъяла в сауне предметы, имитирующие форменное обмундирование немецких войск времен ВОВ, каску, кухонная посуда с изображением нацистской символики и атрибутики.
В отношении предпринимательницы был составлен административный протокол по статье "Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики". Суд оштрафовал нарушительницу на пять базовых величин (145 белорусских рублей).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Новополоцка привлекала гостей в баню нацисткой символикой. Фотоотчеты публиковались в соцсетях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)