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Белоруска за нацистскую баню получила штраф 5 "базовых"

13.02.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Предпринимательница рекламировала свою баню в Новополоцке, используя нацистскую символику. Для продвижения бизнеса 58-летняя местная жительница завела страницу в соцсети.

"Там каждый посетитель мог  оставить отзыв о времяпрепровождении в заведении, а также выложить фотоотчет. Некоторые из них и привлекли внимание правоохранителей", - сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В частности, на снимках, опубликованных в сети, демонстрировалась нацистская символика и атрибутика. Наряды для клиентов предоставлял владелица бани.

Милиция изъяла в сауне предметы, имитирующие форменное обмундирование немецких войск времен ВОВ, каску, кухонная посуда с изображением нацистской символики и атрибутики.

В отношении предпринимательницы был составлен административный протокол по статье "Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики". Суд оштрафовал нарушительницу на пять базовых величин (145 белорусских рублей).

 
 
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Жительница Новополоцка привлекала гостей в баню нацисткой символикой. Фотоотчеты публиковались в соцсетях.
 
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