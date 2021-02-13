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Сванидзе: «Силовики – они сейчас в России абсолютно у власти»
13.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный российский журналист рассуждает, как стало возможным тотальное применение издевательств и пыток.
– Мы вынуждены говорить о системных вещах с вами, – рассуждает Николай Сванидзе на
То есть все решения по многим предметам, в том числе не относящимся к их профессиональной сфере – диктуют они. И они вот так себе представляют, как решать вопросы. Как бороться с политическими оппонентами. Оппоненты – это враги. Оппоненты — это всегда люди, которые кормятся от Запада. А Запад – это враг кровный.
У них такие есть позиции, которые они унаследовали еще от советской власти 70-х годов, когда они сидели в лейтенантских погонах. Сейчас они в генеральских погонах, но представление о прекрасном осталось то же.
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Известный российский журналист рассуждает, как стало возможным тотальное применение издевательств и пыток.
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