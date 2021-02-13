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Сванидзе: «Силовики – они сейчас в России абсолютно у власти»

13.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный российский журналист рассуждает, как стало возможным тотальное применение издевательств и пыток.

Сванидзе: «Силовики – они сейчас в России абсолютно у власти»

– Мы вынуждены говорить о системных вещах с вами, – рассуждает Николай Сванидзе на Эхе Москвы. – Это произошло не в одночасье. Это произошло постепенно. Просто постепенно получилось так, что силовые структуры, точнее говорить ФСБ, прежде всего, силовики в целом, по ментальности и по службе силовики, и по погонам силовики – они сейчас в нашей стране вообще абсолютно у власти.

То есть все решения по многим предметам, в том числе не относящимся к их профессиональной сфере – диктуют они. И они вот так себе представляют, как решать вопросы. Как бороться с политическими оппонентами. Оппоненты – это враги. Оппоненты — это всегда люди, которые кормятся от Запада. А Запад – это враг кровный.

У них такие есть позиции, которые они унаследовали еще от советской власти 70-х годов, когда они сидели в лейтенантских погонах. Сейчас они в генеральских погонах, но представление о прекрасном осталось то же.

 
 
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Известный российский журналист рассуждает, как стало возможным тотальное применение издевательств и пыток.
 
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