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О случаях повторного заражения новыми штаммами COVID-19 заявили в ВОЗ

13.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

О случаях повторного заражения новыми штаммами COVID-19 заявили в ВОЗ

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила на брифинге о том, что появились данные о повторных заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на наличие антител к вирусу, пишет РИА «Новости».

Она рассказала, что в настоящее время проходят исследования о том, насколько у уже переболевших людей хватает иммунитета. Сваминатан также отметила, что среди вакцинированных подавляющее большинство в легкой форме переносит инфекцию.

Кроме того, предварительно установлено, что вакцинация снижает вирулентность – степень патогенности – вируса, и есть вероятность того, что после прививки уровень передачи инфекции снижается.

Фото: ТАСС


 


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Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила на брифинге о том, что появились данные о повторных заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на наличие...
 
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