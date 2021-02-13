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О случаях повторного заражения новыми штаммами COVID-19 заявили в ВОЗ
Источник материала: ОНТ
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила на брифинге о том, что появились данные о повторных заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на наличие антител к вирусу,
Она рассказала, что в настоящее время проходят исследования о том, насколько у уже переболевших людей хватает иммунитета. Сваминатан также отметила, что среди вакцинированных подавляющее большинство в легкой форме переносит инфекцию.
Кроме того, предварительно установлено, что вакцинация снижает вирулентность – степень патогенности – вируса, и есть вероятность того, что после прививки уровень передачи инфекции снижается.
Фото: ТАСС
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Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила на брифинге о том, что появились данные о повторных заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на наличие...
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