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Джастин Бибер проведет живой концерт в TikTok
Источник материала: ОНТ
Джастин Бибер анонсировал свой первый концерт в TikTok. Он пройдет 15 февраля в 22:00 по минскому времени.
Трансляция выступления, которое называется #JournalsLive, будет идти из модного дома артиста Drew House. Попасть на концерт можно, открыв официальный аккаунт артиста @justinbieber. Бибер впервые представит живое исполнение своего альбома «Journals», который был выпущен в 2013 году.
По словам музыканта, Journals – один любимых его альбомов, но который он не исполнял вживую.
Фото: weheartit.com
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Джастин Бибер анонсировал свой первый концерт в TikTok. Он пройдет 15 февраля в 22:00 по минскому времени. Трансляция выступления, которое называется #JournalsLive, будет идти...
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