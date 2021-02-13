Джастин Бибер проведет живой концерт в TikTok

Источник материала: ОНТ

Джастин Бибер анонсировал свой первый концерт в TikTok. Он пройдет 15 февраля в 22:00 по минскому времени.

Трансляция выступления, которое называется #JournalsLive, будет идти из модного дома артиста Drew House. Попасть на концерт можно, открыв официальный аккаунт артиста @justinbieber. Бибер впервые представит живое исполнение своего альбома «Journals», который был выпущен в 2013 году.

По словам музыканта, Journals – один любимых его альбомов, но который он не исполнял вживую.

Фото: weheartit.com

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