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Джастин Бибер проведет живой концерт в TikTok

13.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Джастин Бибер проведет живой концерт в TikTok

Джастин Бибер анонсировал свой первый концерт в TikTok. Он пройдет 15 февраля в 22:00 по минскому времени.

Трансляция выступления, которое называется #JournalsLive, будет идти из модного дома артиста Drew House. Попасть на концерт можно, открыв официальный аккаунт артиста @justinbieber. Бибер впервые представит живое исполнение своего альбома «Journals», который был выпущен в 2013 году.  

По словам музыканта, Journals – один любимых его альбомов, но который он не исполнял вживую. 

Фото: weheartit.com

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Джастин Бибер анонсировал свой первый концерт в TikTok. Он пройдет 15 февраля в 22:00 по минскому времени. Трансляция выступления, которое называется #JournalsLive, будет идти...
 
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