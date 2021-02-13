ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Субботники по уборке снега пройдут в Минске: подключиться может каждый!

13.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Субботники по уборке снега пройдут в Минске: подключиться может каждый!Минске: подключиться может каждый!" class="one-news__figure-img">

Коммунальные службы в эти дни перегружены работой из-за обильных снегопадов. В Минске много желающих сделать территорию у своих домов чище, не дожидаясь помощи со стороны.

Сегодня в столице пройдут субботники по уборке снега. Подключиться может каждый! С инвентарём помогут всем без исключения – главное желание и теплая одежда. Работы начнутся в 11:00. Места сбора уже определены, их можно узнать в районной администрации или ближайшем ЖЭСе. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммунальные службы в эти дни перегружены работой из-за обильных снегопадов. В Минске много желающих сделать территорию у своих домов чище, не дожидаясь помощи со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск перенес подписание соглашения о перевалке нефтепродуктов в портах России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by