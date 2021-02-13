Субботники по уборке снега пройдут в Минске: подключиться может каждый!

Источник материала: ОНТ

Минске: подключиться может каждый!" class="one-news__figure-img">

Коммунальные службы в эти дни перегружены работой из-за обильных снегопадов. В Минске много желающих сделать территорию у своих домов чище, не дожидаясь помощи со стороны.

Сегодня в столице пройдут субботники по уборке снега. Подключиться может каждый! С инвентарём помогут всем без исключения – главное желание и теплая одежда. Работы начнутся в 11:00. Места сбора уже определены, их можно узнать в районной администрации или ближайшем ЖЭСе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram