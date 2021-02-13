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Субботники по уборке снега пройдут в Минске: подключиться может каждый!
Источник материала: ОНТМинске: подключиться может каждый!" class="one-news__figure-img">
Коммунальные службы в эти дни перегружены работой из-за обильных снегопадов. В Минске много желающих сделать территорию у своих домов чище, не дожидаясь помощи со стороны.
Сегодня в столице пройдут субботники по уборке снега. Подключиться может каждый! С инвентарём помогут всем без исключения – главное желание и теплая одежда. Работы начнутся в 11:00. Места сбора уже определены, их можно узнать в районной администрации или ближайшем ЖЭСе.
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Коммунальные службы в эти дни перегружены работой из-за обильных снегопадов. В Минске много желающих сделать территорию у своих домов чище, не дожидаясь помощи со...
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