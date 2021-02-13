|
Dolce & Gabbana показал новую кампанию с Девой Кассель
Источник материала: ОНТ
16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала лицом аромата Dolce Rose. Бренд показал новую кампанию.
Парфюмерную композицию Dolce Rose составил абсолют розы в сочетании с мандарином, смородиной, зеленым яблоком, персиком, магнолией, мускатом и сандалом.
Съемки рекламной кампании аромата прошли около озера Комо в Италии.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала лицом аромата Dolce Rose. Бренд показал новую кампанию. Парфюмерную композицию Dolce Rose составил абсолют розы в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)