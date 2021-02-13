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Прямые телефонные линии проходят во всех исполкомах Беларуси
Источник материала: ОНТ
Помочь людям решить насущные проблемы готовы во всех исполкомах страны. Сегодня пройдут прямые телефонные линии.
Ваши звонки принимают с 9:00 до 12:00. Уборка снега и работа печного оборудования – самые популярные темы обращений в это время года. Все вопросы берут на контроль представители власти. Разобраться обещают в течение месяца, но, как правило, помочь удаётся быстрее.
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Помочь людям решить насущные проблемы готовы во всех исполкомах страны. Сегодня пройдут прямые телефонные линии. Ваши звонки принимают с 9:00 до 12:00. Уборка снега и...
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