VI Всебелорусское народное собрание: важные заявления, аргументированные мнения и впечатления

Источник материала: ОНТ

VI Всебелорусское народное собрание – теперь это уже история. Накануне завершился двухдневный масштабный республиканский форум, внимание к которому было привлечено во всей стране и за её пределами. Самые важные вопросы прошлого, настоящего и будущего обсудили делегаты собрания. Все сферы: от политики и экономики до народного единства. И главная тема – какой быть Беларуси? Важные заявления, аргументированные мнения и, конечно, впечатления. Всебелорусский народный репортаж. Люблю Беларусь.

Единственное, что, наверное, пошло не так на ВНС, это погода. В метель делегаты приехали, в метель уезжали, но уже заряженными. Собрание за два дня не покритиковал только ленивый – что-то кому-то было «немножко не так». Немножко не те люди съехались, немножко не те вещи говорили, но сами делегаты, оказалось, и к такому были готовы.

Людмила Трошко, заведующая городским ясли-садом № 4 г.п. Лельчицы: «Что нам только не говорили – и что столица плохо вас встретит, и что внесут вас во всякие «черные книги». Но я ехала с чувством полнейшего спокойствия».

Каждая третья в зале - женщины. И спроси у каждой, думали ли вы в 20, как сейчас в 45 - все скажут нет. Этим и отличается это событие. Все делегаты – профессионалы, с семьями, к 45-ти они уже думают сразу о трех поколениях - себе, своих родителях и своих детях. Так какие «другие» еще нужны, чтобы решать «как жить белорусами»?

В первую очередь, это, конечно, про экономику. В целом ВНС, хоть в этот, шестой раз с экономики не стартовал - во второй день о ней говорили много. Среднюю, 1200 руб., зарплату считают недостаточной, всем хотелось бы больше. Как и большей эффективности производств. Но кому это виднее, и кто может это решить? В первую очередь руководителям на местах.

Сильные места - хорошо, слабые - точки роста. И когда о них говорят с трибуны - это еще один шаг навстречу пониманию – все в курсе, что не так и что нужно менять. Но и говорить о том, что ничего хорошего не сделано, Беларусь не растет, – очень далеко от объективности.

Эмоционально о том, «кто прав, кто нет». Почему у общества возникли такие проблемы – в своей речи из делегатов не упустил никто. По-разному. Кто-то официально, кто-то от себя, а кто-то вот такими аллегориями.

Кто-то назовет это преувеличением, но внутри каждого из нас вот такие сравнения находят понимание. Потому что невозможно бесконечно «говорить о насилии» на белорусских улицах, доводя его до невероятных масштабов. И делая причиной того, что дальше жизнь должна просто остановиться.

И все равно – это лето, осень и начало зимы - это «вчера». Что будет весной, что будет завтра? На эти вопросы нужно искать ответы. В образовании, где постоянно есть что совершенствовать, в строительстве, где бесконечно нужны и руки, и деньги, в сельском хозяйстве, которое с весны пашет просто сутками и, конечно, в медицине, которая в этом году пережила больше, чем стресс. И молодые врачи, которые приехали на ВНС говорят, что им не нравится.

Это то, во многом ради чего собирается ВНС. Вы на месте, вот прямо тут, спросите у молодых специалистов: что не так, они вам ответят.

Из таких деталей, мнений, и стандартов работы людей по всей стране и складывается наш уровень жизни. И это во много раз ценнее, чем достижения в Минске. Здесь все на виду: сделал - молодец. Там, под Пинском, в Лиозно ты делаешь, в первую очередь, для себя, и тех, кто тебя окружает. И вряд ли это скоро заметят - это же просто деревенский клуб, с которого на самом деле и начинается ВНС. Тем более, что в Беларуси немало вещей, которые действительно объединяют нас всех.

Итог - программа на пятилетку определена, резолюцию приняли. Собрание закончилось. Конституцию, то, о чем говорили, будут менять. Но менять будет не тот, кто против всего, и видит Беларусь с той стороны границы, а тот, кто здесь и сейчас учит, лечит, служит, производит и живет.

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