Взрыв на фабрике по производству фейерверков в Индии. Есть погибшие

Источник материала: ОНТ

На юге Индии в штате Тамилнад произошел взрыв на фабрике по производству фейерверков. Об этом сообщает Times of India.

Взрыв произошел, когда сотрудники начали смешивать химические материалы. В результате погибли 17 человек, в том числе семь женщин, еще 35 получили ранения. Состояние многих раненых оценивается как критическое.

На месте взрыва работали более 10 пожарных команд. Начальник пожарной охраны района отметил, что из 60 рабочих помещений на территории 15 были полностью повреждены, а 13 – частично.

Сообщается, что на фабрике было выявлено несколько нарушений. К примеру, в одном помещении работало 70 человек, что намного больше предусмотренного.

Погибшим и пострадавшим власти обещали выплатить денежные компенсации.

Фото: AFP

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