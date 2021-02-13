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ГАИ расставила ловушки
Источник материала: Навiны
Сотрудники Госавтоинспекции в связи с
Кроме этого, дорожная милиция предупреждает о недопустимости нарушения Правил дорожного движения.
Так, в частности, для борьбы с нарушителями установленных скоростных режимов на дорогах появятся мобильные датчики контроля скорости (радары):
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как
Напомним, после
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция
ГАИ настоятельно рекомендует водителям:
Чтобы не создавать помех в работе дорожно-коммунальных служб и снегоуборочной техники, просьба водителей не оставлять свой транспорт у края проезжей части и на дворовой территории.
Об особой осторожности важно помнить и пешеходам:
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Сотрудники Госавтоинспекции в связи с неблагоприятными погодными явлениями рекомендует автовладельцам без особой надобности не садиться за руль.
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