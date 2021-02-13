ГАИ расставила ловушки

Сотрудники Госавтоинспекции в связи с неблагоприятными погодными явлениями рекомендует автовладельцам без особой надобности не садиться за руль.





Кроме этого, дорожная милиция предупреждает о недопустимости нарушения Правил дорожного движения.

Так, в частности, для борьбы с нарушителями установленных скоростных режимов на дорогах появятся мобильные датчики контроля скорости (радары):

дорога Р-21 (Витебский район);

трасса М-8 (Городокский район, н.п. Быки);

дорога Р-49 (Витебский район);

трасса М-10 (114-й километр);

трасса М-8 (343-й километр).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше» .

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция начинает активно работать на дорогах страны, осуществляя негласные методы контроля .

ГАИ настоятельно рекомендует водителям:

выбирать оптимальную скорость движения;

​соблюдать безопасную дистанцию и контролировать боковой интервал;

не совершать обгонов и рискованных маневров;

​избегать резких торможений;

​использовать ближний свет фар.

Чтобы не создавать помех в работе дорожно-коммунальных служб и снегоуборочной техники, просьба водителей не оставлять свой транспорт у края проезжей части и на дворовой территории.

Об особой осторожности важно помнить и пешеходам: