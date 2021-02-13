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Романчук: Режим монолога и брежневщины

13.02.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два дня (11-12 февраля 2021г.) расширенного селекторного совещания А. Лукашенко (ВНС – 6.0.) было наполнено громкой смысловой пустотой. Она была завёрнута в цифры и метафоры, угрозы и оскорбления, фейки и утопии, ложь и чушь.

Романчук: Режим монолога и брежневщины
А. Лукашенко заказал one-man-show – он его получил сполна. Всеобщий одобрям-с. Тотальный соглашам-с. Тошнотворный расхваливан-с. Душащий полноценный диалог номенклатурно-бюрократический глубокий реверанс. 

В воздухе витал оживший дух брежневизма. Было впечатление, что 2700 делегатов из-за боязни репрессий, нагоняя, увольнений и врождённого лизоблюдства пытались делать всё, чтобы успокоить А. Лукашенко, ублажить его, убедить в его гениальности, уникальности и феноменальности. Присвоить ему титул Героя Беларуси – чтобы потом каждый год по звезде. Потом – назвать улицу/площадь, поставить памятник, даже город некий можно назвать в его честь. Если до него нельзя достучаться языком науки и фактов, тогда будет перформанс «Лесть», будет представление «Поддавки». 

Два дня 2700 тщательно подобранных людей участвовали в групповой психотерапии А. Лукашенко. Трудно сказать, удалась ли она. Уж слишком серьёзны были сдвиги. Вот хотя бы этот. 

 А. Лукашенко на ВНС-6.0.: «Каждый имеет право на свою точку зрения. Клянусь вам детьми! Я не боюсь никакой точки зрения. Я готов дискутировать с каждым…  Нет развития, если нет конкуренции идей и мыслей».

Среди 2700 делегатов: 

1) сколько было открытых сторонников БЧБ/Погони, предложения которых обсуждались и голосовались? Ноль.

2) Сколько было открытых сторонников частной рыночной экономикой, которые поставили под сомнения белорусский Совок/Госплан, которые бы констатировали очевидное – в стране обнулена презумпция невиновности, принципы верховенства права и и равенства условий хозяйствования? Ноль.

3) Сколько было представителей той части Беларуси, которая голосовала не за Лукашенко и призналась в этом? Ноль.

4) Сколько было представителей индивидуальных предпринимателей? Ноль.

5) Сколько было представителей Европейского курса развития Беларуси, которые бы сделали свои предложения в резолюцию? Ноль.

6) Сколько было представителей тех беларусов, которые прошли через пытки, зверства, издевательства и унижения? Ноль.

7) Сколько было открытых противников «наездов» на частный бизнес, производителей товаров и услуг, в том числе IT, тех, кто способен сказать правду: «В Беларуси – ОМОНэкономика»? Ноль. 

8) Сколько было тех, кто спросил с Лукашенко, его министров и чиновников о бездарно потраченных десятках миллиардов долларов, провальных проектах модернизации? Ноль.

9) Сколько было тех, кто поставил под сомнение социальную политику, которая рикрывает гигантские льготы, субсидии и преференции номенклатурно-силовым группировкам за счёт бюджета? Ноль.

10) Сколько было тех, кто предъявил бы Лукашенко очевидные факты коррупции, подтверждённые КГБ, МВД, КГК и СК? Ноль

С точки зрения А. Лукашенко, «каждый имеет право на свою точку зрения». 

Очевидно, он не закончил фразу… на собственной кухне, в лесу, либо на своих страницах в социальных сетях. Выражать её в органах госуправления, на собраниях, совещаниях можно, но с санкции соответствующих органов. 

А. Лукашенко не только не готов дискутировать с каждым в честном, открытом диалоге. Он окончательно перешёл в режим монолога и брежневщины. Вот почему ложен его вывод о том, что ВНС-6.0. показало высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов.

А. Лукашенко прав: «Нет развития, если нет конкуренции идей и мыслей». В его Вертикали власти, во всех органах госуправления эта самая конкуренция выжжена калёным железом. Вот поэтому Беларусь стагнирует, погружается в ловушку политических, идеологических призраков прошлого. Вот почему Беларуси стала страной непригодной для бизнеса. Вот почему из Беларуси десятками тысяч уезжает молодёжь и предприимчивые люди. Вот почему конкуренция идей заканчивается в Беларуси монополией силовиков на любые силовые действия против граждан. И никакого раскаяния, даже извинения.

Хотя бы для проформы кто-то из делегатов попросил прощения перед теми беларусами, которые прошли через ад «конкуренции идей» 2020-го года. Делегатам перед носом, перед их совестью перевернули эту страницу. Приказали считать такой формат диалога национальным единением. Ведь 2021-ый год – год народного единства. А кто не хочет единства плотным кольцом вокруг А. Лукашенко, тот вон из страны…

Вот такой в Беларуси формат конкуренции идей.
 
 
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Два дня (11-12 февраля 2021г.) расширенного селекторного совещания А. Лукашенко (ВНС – 6.0.) было наполнено громкой смысловой пустотой. Она была завёрнута в цифры и...
 
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