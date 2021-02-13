Источник материала: Хартия'97

Тракторный поселок поселок в Минске проводит дерзкие акции одну за другой 13.02.2021, 9:50

Жители района протестовали поздно вечером и снова вышли с самого утра.

В Минске Тракторный поселок выходит на акции протеста в любую погоду целенаправленно и дерзко.

Жители района протестовали вчера поздно вечером и сегодня Тракторный поселок начинает утро не с кофе, сообщает телеграм-канал «Баста!» .





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