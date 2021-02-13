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Тракторный поселок поселок в Минске проводит дерзкие акции одну за другой
Источник материала: Хартия'97
Тракторный поселок поселок в Минске проводит дерзкие акции одну за другой
Жители района протестовали поздно вечером и снова вышли с самого утра.
В Минске Тракторный поселок выходит на акции протеста в любую погоду целенаправленно и дерзко.
Жители района протестовали вчера поздно вечером и сегодня Тракторный поселок начинает утро не с кофе, сообщает телеграм-канал
Жыве Беларусь!
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Жители района протестовали поздно вечером и снова вышли с самого утра.
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