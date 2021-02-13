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Названы продукты для быстрого снижения холестерина без лекарств

13.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Названы продукты для быстрого снижения холестерина без лекарств

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  • 13.02.2021, 9:33
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Названы продукты для быстрого снижения холестерина без лекарств

В питании нужно соблюдать пять простых правил.

Главная причина накопления плохого холестерина – неправильное питание. Для того чтобы чувствовать себя нормально и своими же руками не портить свое здоровье, нужно знать 5 простых правил, пишет u-news.com.ua.

Нутрициолог Яна Легеза рассказала обо всем подробно.

Правило №1. Сократите количество сахара

Не пейте газированные напитки, сладкий чай. Исключите рафинированные углеводы. Это печенье, пирожные, сладкие хлопья и конфеты.

Правило №2. Сократите количество трансжиров

Трансжиры – самые опасные жиры для организма. Так как они создаются в результате промышленного процесса введения водорода в растительные масла для придания им твердости. Очень много трансжиров в маргарине, печенье, выпечке.

Правило №3. Замените насыщенные жиры полезными жирами

Потребление большого количества насыщенных жиров, которые обычно содержатся в продуктах животного происхождения, может повысить уровень холестерина, как хорошего, так и плохого. Включите в свой рацион оливковое масло, орехи, семена, авокадо, фрукты и овощи.

Правило №4. Ешьте больше клетчатки

Вы слышали об этом много раз: пищевые волокна снижают уровень холестерина. Клетчатка напрямую снижает уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Получить клетчатку можно из овсянки, бобов, ячменя, брюссельской капусты, семян льна, яблок и груш.

Правило №5. Больше физических упражнений

30 минут аэробных упражнений или 1 час спокойной физической нагрузки трижды в неделю увеличивают частоту сердечных сокращений, способны снизить уровень плохого холестерина и повысить полезный уровень.

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