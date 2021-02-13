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В суде Сморгонского района действуют чиновники-партизаны?
Источник материала: Хартия'97
В суде Сморгонского района действуют чиновники-партизаны?
Фотофакт.
В суде Сморгонского района Гродненской области вместо туалетной бумаги предлагают использовать газеты с изображением действующего министра труда и социальной защиты Беларуси Ирины Анатольевны Костевич, сообщает телеграм-канал
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