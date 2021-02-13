Источник материала: Хартия'97

Гособлигации России обвалились после решения Центробанка 13.02.2021, 9:17

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Цены облигаций спикировали до рекордно низких показателей за последние полгода.

Рынок российского госдолга ускорил падение на вечерних торгах в пятницу на фоне заявления ЦБ РФ о том, что цикл смягчения денежной политики в России подошел к концу, сообщает finanz.ru .

Цены 6-летних облигаций федерального займа (ОФЗ 26207) спикировали на 0,65% - рекордно за последние полгода, а их доходность подскочила до 6,1%, обновив максимум с апреля.

10-летние ОФЗ 26218 провалились на 0,64%, 13-летние ОФЗ 26225 - на 0,94%, в то время доходность самого длинного выпуска ОФЗ 26230 с погашением в 2039 году подобралась к отметке 7% годовых.

Индекс RGBI, отслеживающий цены долговых бумаг правительства РФ, просел на 0,42% и пробил 10-месячное «дно» - 149,61 пункта на закрытии торгов.

Оставив неизменной ключевую ставку (4,25% годовых), Банк России предупредил, что отныне будет рассматривать не дальнейшее ее снижение, а «возврат к нейтрально денежно-кредитной политике» на фоне рисков инфляции.

Нейтральный диапазон- это 5-6%. «В течение полугода возможно одно повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 4,5%», - считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Смена курса центробанка означает слом модели, в которой долговой рынок России жил последние шесть лет: доходности ОФЗ снижались, а цены, соответственно, росли, позволяя инвесторам заработывать на ралли.

С конца 2014 года, когда ставка ЦБ доходила до 17% годовых, индекс RGBI взлетел на 55% и летом 2020-го зафиксировал исторические максимумы. Но теперь эта инвестидеи в российских бумагах больше нет, констатирует ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Ужесточение риторики центробанка будет негативно воспринято рынком, который и так пребывает не в лучшей форме, указывает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Минфин запланировал занять триллион рублей в первом квартале, но к середине февраля смог продать ОФЗ лишь на 120 млрд рублей. В прошлом году профинансировать дефицит бюджета удалось за счет флоатеров - бумаг, доходность которых меняется вместе со ставками на рынке, де-факто защищая инвесторов от возможности роста ставок. Но это создает риски для бюджета, которому придется платить больше за обслуживание долга, если доходности пойдут вверх.

В этом году Минфин отказался от флоатеров, отправив рынок в свободное падение. Решение ЦБ усилит давление на цены ОФЗ, предупреждает старший аналитик по развивающимся рынкам Informa Global Markets Натали Риветт.

С другой стороны, хотя это не принесло немедленного облегчения рублю, «более агрессивный тон регулятора, тем не менее, должен оказать некоторую поддержку российской валюте на фоне сохраняющихся рисков санкций», добавляет она.

Для динамики доллар/рубль важно, что из пресс-релиза исчезло упоминание о возможном снижении ставки, подчеркивает генеральный директор Sputnik AM в Москве Александр Лосев. Это «сохранит возможность кэрри-трейда, а значит на курс рубля не будет оказываться дополнительное давление из-за ухудшения условий арбитража процентных ставок», объясняет он.

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