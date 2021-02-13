До 4000 рублей и выше. Посмотрели, какие зарплаты предлагают в продажах - отрасли, где больше всего вакансий

Источник материала: Tut.by

В 2020 году примерно каждая четвертая вакансия была в сфере продаж. По данным сервиса по поиску работы rabota.by, в прошлом году в этой профессиональной сфере каждый день было доступно в среднем 5695 вакансий по всей стране. И сейчас в продажах есть предложения с зарплатой около 4000 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, кому в этой сфере зарабатывать проще всего.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Медианная зарплата в продажах — от 720 до 1350 рублей

Специалисты rabota.by отмечают, что продажи остаются одной из самых востребованных профессиональных сфер. По количеству вакансий она лидировала как в 2020 году, так и в 2019-м. В прошлом году 26,8% от общего числа вакансий пришлось на продажи. Следом с заметным отставанием идет сфера IT (14,5%), затем — вакансии для рабочего персонала (12%).

По количеству опубликованных резюме (15,8% от общего числа) сфера продаж заняла второе место после студентов и молодых специалистов (21,4%). При этом конкуренция в продажах в 2020 году составила 5,4 резюме на одну вакансию. Общая конкуренция на рынке труда при этом равнялась 9,2 резюме на одну вакансию. «Таким образом, соискатели достаточно комфортно чувствуют себя в поиске работы в этой сфере», — резюмируют эксперты портала.

Медианная зарплата (уровень, больше и меньше которого получает одинаковое количество специалистов) в сфере продаж, которую предлагают наниматели, колеблется от 720 до 1350 рублей в зависимости от специальности. Больше всего готовы платить менеджерам по продажам в оптовой торговле: 1350 рублей — медианное предложение нанимателей, 2000 рублей — максимально. Самые низкие зарплаты предлагают мерчендайзерам в оптовой торговле: 720 рублей — медианная, 850 — максимальная.

4000 рублей и выше. Какие максимальные зарплаты предлагают в сфере продаж

Все вакансии были актуальны на 10 февраля. Отметим, что это лишь некоторые из вариантов с таким уровнем зарплат, на самом деле их больше.

Slivki.by ищут руководителя классифайд-проекта (директора по маркетингу и продажам) на зарплату от 4000 рублей до вычета налогов, а помимо нее — ежеквартальный бонус в зависимости от результатов работы. От кандидата требуется высшее образование и опыт работы в интернет-проектах, а заниматься ему предстоит в том числе разработкой и реализацией маркетинговых задач, финансовой стороной проекта и работой в соцсетях по его продвижению.

В группу компаний «Алютех» требуется специалист по продаже на экспорт на рынках Чехии и Словакии. Для работы необходимо высшее экономическое образование, опыт работы в продажах не менее трех лет, свободное владение чешским языком (второй язык приветствуется), знания технологий продаж, основ маркетинга, а также правил Incoterms 2010. Платить обещают от 3000 рублей на руки, помимо этого есть медицинская страховка и корпоративная доставка сотрудников.

Помимо этого в группе компаний «Алютех» есть еще одна вакансия в сфере продаж — начальник отдела сбыта. Зарплату обещают такую же — от 3000 рублей на руки, соцпакет — тоже. Требования к кандидатам — это высшее экономическое образование, опыт работы в логистике от пяти лет, знание правил валютного регулирования, правил Intercoms-2010, порядка заключения внешнеторговых договоров на поставку продукции, правил оформления сбытовой документации.

От 2500 рублей на руки готовы платить региональному представителю компании KIAT. В его задачи будет входить активные продажи во всех сегментах бизнеса, поиск потенциальных клиентов, проведение презентаций, консультационная поддержка клиентов. Среди требований — опыт B2B продаж от двух лет, уровень английского не ниже А2 и права категории В. А помимо зарплаты компания обещает квартальные и годовые бонусы, компенсацию топлива, служебный автомобиль, ноутбук, мобильный телефон.

Компания «ВюртБел» ищет специалиста по продажам, зарплата — от 2000 рублей на руки (в вакансии написано, что оплата труда комбинированная и «без верхних пределов»). Кандидату обязательно нужно иметь собственный автомобиль и права категории В, опыт работы в продажах будет являться преимуществом. Работа здесь носит разъездной характер, после испытательного срока будет предоставлен служебный автомобиль.

В дверной салон DVERIDOM требуется управляющий розничной сетью на зарплату от 2000 рублей на руки. От него требуется опыт личных продаж не менее трех лет и управления розничной сетью, опыт работы в CRM, 1С, Битрикс, а также наличие собственного автомобиля и прав категории В, поскольку работа носит разъездной характер.

IT-компания RocketData ищет менеджера по развитию бизнеса, который будет получать от 1800 рублей на руки (после прохождения испытательного срока к этой сумме будет прибавляться 7−10% от заключения сделки). Требование — минимум год работы в B2B-продажах, а также умение и любовь закрывать крупные сделки. Бонусом обещают «атмосферу стартапа: мы все на „ты“, и никакого дресс-кода».

В компанию ООО «Сэйлз модерн групп» нужен менеджер по продажам моющих средств. Он будет работать с существующей клиентской базой и расширять ее, проводить демонстрационные мойки, ездить в командировки 1−2 раза в месяц. Среди требований — наличие опыта прямых продаж в сектор B2B, свой автомобиль и права категории В. Помимо зарплаты от 1500 рублей на руки обещают оплату мобильной связи, топлива в командировках и амортизации личного авто.