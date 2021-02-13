Есть тут смелые белорусы? Мы ищем мужчин, готовых к переменам, для стильного преображения

Источник материала: Tut.by

Скоро 23 февраля, а это значит, что LADY готовы сделать подарок для своих читателей. Наша добрая традиция: дарить белорусам новые образы и приятные эмоции — в силе. Поспешите, мы ждем ваших заявок, чтобы подарить вам стильное приключение в компании мастера по волосам, стилиста и прекрасного фотографа.



Фото: pinterest.com

А что за проект?

Напоминаем: это не «Модный приговор». Никто не будет рассказывать о вас унизительные истории, чихвостить ваш образ и отправлять ваши вещи в мусорный бак.

Что будет вместо этого: профессиональный стилист подберет для вас несколько стильных образов. Предварительно он изучит ваш цветотип, оценит телосложение, узнает, что бы вам хотелось попробовать — и выберет то, что подходит именно вам. Также мы сводим вас в отличный барбершоп (парикмахерская для модных, ага), где мастер по волосам сделает вам стильную стрижку. Проверено: после посещения барбершопа все наши герои выглядят и свежее, и брутальнее.

А потом мы сделаем вам фотосессию в новых образах, которая станет прекрасным напоминанием об этом дне для вас и ваших близких.

Что вы получаете?

Новую стрижку, пачку прекрасных кадров и бесценную возможность проконсультироваться с модным гуру по поводу того, что вам стоит носить, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно во всех жизненных ситуациях. А, ну и восхищение всех женщин, которые встретят вас в этот день, точно!



Фото: Ольга Шукайло / Сергей Чалый до участия в проекте и в одном из образов, который подобрала для него стилист

Куда отправлять заявку?

Ваши заявки мы принимаем по адресу lina@tutby.com до 16 февраля включительно.

А теперь внимание:

В заявке обязательно должны быть две актуальные фотографии — в полный рост и портрет;

Ваше краткое мотивационное письмо: зачем вам участие в проекте, не покинете ли вы нас в последний момент:);

Честные (!) данные по поводу ваших размеров — для подбора костюмов и обуви;

Контактный телефон для оперативной связи.

И помните: если что-то из этого вы не пришлете, карета превратится в тыкву, а мы не сможем с вами связаться и выберем другого (а ведь наверняка он достоин этого меньше, чем вы).

Есть ли какие-то ограничения по комплекции, возрасту, сфере деятельности?

Совершенно точно нет. В нашем проекте были участники от 19 до 70: музыканты, айтишники, бизнесмены, вахтеры… и даже ликвидатор ЧАЭС! Главное, ваше искреннее желание поучаствовать.

Ждем ваших писем и верим в вас, наши белорусы.