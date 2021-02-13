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Есть тут смелые белорусы? Мы ищем мужчин, готовых к переменам, для стильного преображения
Источник материала: Tut.by
Скоро 23 февраля, а это значит, что LADY готовы сделать подарок для своих читателей. Наша добрая традиция: дарить белорусам новые образы и приятные эмоции — в силе. Поспешите, мы ждем ваших заявок, чтобы подарить вам стильное приключение в компании мастера по волосам, стилиста и прекрасного фотографа.
А что за проект?
Напоминаем: это не «Модный приговор». Никто не будет рассказывать о вас унизительные истории, чихвостить ваш образ и отправлять ваши вещи в мусорный бак.
А потом мы сделаем вам фотосессию в новых образах, которая станет прекрасным напоминанием об этом дне для вас и ваших близких.
Что вы получаете?
Новую стрижку, пачку прекрасных кадров и бесценную возможность проконсультироваться с модным гуру по поводу того, что вам стоит носить, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно во всех жизненных ситуациях. А, ну и восхищение всех женщин, которые встретят вас в этот день, точно!
Куда отправлять заявку?
Ваши заявки мы принимаем по адресу lina@tutby.com до 16 февраля включительно.
А теперь внимание:
И помните: если что-то из этого вы не пришлете, карета превратится в тыкву, а мы не сможем с вами связаться и выберем другого (а ведь наверняка он достоин этого меньше, чем вы).
Есть ли какие-то ограничения по комплекции, возрасту, сфере деятельности?
Совершенно точно нет. В нашем проекте были участники от 19 до 70: музыканты, айтишники, бизнесмены, вахтеры… и даже ликвидатор ЧАЭС! Главное, ваше искреннее желание поучаствовать.
Ждем ваших писем и верим в вас, наши белорусы.
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Прекрасные наши мужчины, мы ждем ваших заявок. Вас ждет новый образ от стилиста, новая стрижка и, конечно же, фотографии на память!
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