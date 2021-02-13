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Пять человек погибли в огне
Источник материала: Навiны
Пять жизней унес огонь за минувшие дежурные сутки на территории страны, сообщили в МЧС.
По данным дежурной части, пожары со смертельными исходами произошли:
12 февраля
13 февраля
Всего с начала года на территории страны произошло 987 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 586), на которых погибли 148 человек (95).
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Пять жизней унес огонь за минувшие дежурные сутки на территории страны, сообщили в МЧС.
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