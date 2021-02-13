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Пять человек погибли в огне

13.02.2021 10:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пять жизней унес огонь за минувшие дежурные сутки на территории страны, сообщили в МЧС.

Пять человек погибли в огне
Фото носит иллюстративный характер

По данным дежурной части, пожары со смертельными исходами произошли:

12 февраля

  • в 15:25 (в это время поступило сообщение о пожаре) в деревне Коревичи (Щучинский район) —погиб 35-летний мужчина;
  • в 15:39 в агрогородке Ходаки (Ивацевичский район) — погибла 81-летняя женщина;
  • в 17:32 в Гродно — погибла 44-летняя женщина;
  • в 19:21 — в деревне Демидовка (Борисовский район) — погиб 65-летний мужчина.

13 февраля

  • в 03:04  в деревне Видиничи (Толочинский район) — погиб 56-летний мужчина.

Всего с начала года на территории страны произошло 987 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 586), на которых  погибли 148 человек (95).

 
Теги: Гродно
 
 
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Пять жизней унес огонь за минувшие дежурные сутки на территории страны, сообщили в МЧС.
 
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