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Хроника дня: BYPOL опубликовал видео задержания «диджеев перемен» (видео)

13.02.2021 10:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня суббота, 13 февраля, и общественноважные новости уже не заставили себя ждать. Начинаем хронику этого дня, который наверняка принесет немало тем для обсуждения.

Видео задержания «диджеев перемен» от BYPOL

Инициатива BYPOL возвращает нас в жаркий август 2020-го — в тот день, когда Влад Соколовский и Кирилл Галанов, ставшие позже известными как «диджеи перемен», включили на концерте в Киевском сквере песню «Перемен». Поступок не остался незамеченным со стороны силовиков: 6-го же августа молодых людей задержали, а позже судили. В суде Центрального района, где рассматривалось дело, звучало два обвинения: по статье 17.1 «Мелкое хулиганство» и статье 23.4 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица». В частности, утверждалось, что при задержании молодые люди пытались убежать, размахивали руками, вели себя нагло и вызывающе.

Сегодня утром инициатива BYPOL, которая уже слила немало любопытных видео с камер силовиков, опубликовала еще одну запись. А именно момент задержания диджеев. Ролик начинается с того, что неизвестные мужчины в штатском подбегают к Владу и Кириллу и представляются сотрудниками милиции (чуть позже один из них демонстрирует красную корочку). Далее следует вполне вежливый разговор — провокаций не видно ни с одной, ни с другой стороны. В итоге один из подбежавших мужчин в штатском предлагает молодым людям пройти в автомобиль для дальнейшего разбирательства. Полное видео вы можете посмотреть на YouTube-канале объединения по ссылке.

 
 
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Сегодня суббота, 13 февраля, и общественноважные новости уже не заставили себя ждать. Начинаем хронику этого дня, который наверняка принесет немало тем для...
 
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