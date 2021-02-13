Класковский: «Страна не успокоится»

пишет Александр Класковский . — Люди ведь протестовали против авторитаризма, тормозящего развитие страны, жестокости силовиков, требовали нормальных, честных выборов. — Убедительных ответов на вопросы, которые ребром поставила прошлогодняя революция, с трибуны Всебелорусского собрания так и не прозвучало, —. — Люди ведь протестовали против авторитаризма, тормозящего развитие страны, жестокости силовиков, требовали нормальных, честных выборов.





Однако авторитаризм только усиливается, анонсированы еще более драконовские законы против недовольных режимом. И честных выборов на горизонте не просматривается.





С экономикой тоже все печально, теперь бизнес станут давить еще сильнее (на ВНС Лукашенко раз за разом чихвостил бизнесменов), анахроничные советские методы хозяйствования будут в фаворе и впредь.





Так или иначе, но уже намечен референдум по конституции. Лукашенко предложил совместить его с местными выборами, дедлайн которых — 18 января 2022 года. Однако проводить электоральную кампанию лучше так, чтобы ее не разрывали новогодние праздники. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина предлагает назначить референдум и выборы на середину декабря.





Это означает, что избирательные страсти разгорятся уже ближайшей осенью. Судя по тренду на закручивание гаек и зачистку всех гнезд крамолы, Лукашенко отнюдь не намерен допускать во время грядущей двойной электоральной кампании разгула гнилого либерализма. И вряд ли оппонентов власти пустят в избиркомы, вряд ли им позволят свободно митинговать в рамках предвыборной агитации.





То есть властям придется снова задействовать жесткий сценарий а-ля выборы-2020, проводить конституционный референдум и местные выборы в режиме спецоперации, под колпаком силовиков.





Во-первых, это чревато новыми уличными коллизиями, потому что противники режима в этот период вряд ли предпочтут сидеть как мышь под метлой.





Во-вторых, если новый Основной закон власти протащат без прозрачного подсчета голосов, а вдобавок снова надают недовольным по головам, разгонят очередные протесты, насажают еще больше политзаключенных, то это никак не разрешит внутриполитический кризис, напротив — усилит раскол в обществе. А новая конституция окажется нелегитимной в глазах Запада и значительной части белорусов.





Так что принятие нового Основного закона может стать для Лукашенко пирровой победой. Страна не успокоится, пружина недовольства массы граждан только сильнее сожмется.



