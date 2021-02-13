ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Неудачная попытка демонстрации, что все под контролем»: эксперты о ВНС

13.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

11-12 февраля власти провели в Минске Всебелорусское народное собрание. В этом году собрание проводится на фоне глубокого внитоплитического кризиса, отсюда и такое внимание к официальному мероприятию, рассказали «Белсату» политологи.


В этом году мероприятие мало чем отличалось от предыдущих. Но с момента объявления даты мероприятия интерес к нему был больше, чем обычно, что обусловлено острым политическим кризисом, который начался после выборов в прошлом году.

«Формат мероприятия сильно изменился. Собрание сначала предполагалось провести до выборов, чтобы оно стало каким-то мобилизующим событием. После выборов, когда началась активная фаза внутриполитического кризиса, возникла идея, которая активно обсуждалась в России, чтобы сделать ВНС площадкой для общенационального диалога, а также предложить изменения в Конституцию. Но в итоге все политическое содержание выбросили с повестки дня и получился формат подобный тому, который был во время прежних мероприятий. И это более ритуальное событие, где звучат результаты работы за прошедшую пятилетку и намечаются направления на будущие пять лет, а также звучат разные декларации.

Хотя и были некоторые моменты, которые могли бы быть интересными с политической точки зрения. Здесь речь идет о возможных сценариях на будущее, которые озвучил Лукашенко. Но главный посыл, что Лукашенко не собирается уходить», – прокомментировал «Белсату» Андрей Казакевич, директор института «Политическая сфера», доктор политических наук.

«Ничего фундаментально нового не прозвучало. Но есть некоторые вещи, которые по крайней мере на словах прозвучали совершенно по-новому. В частности, это внешнеполитическая часть. Прозвучала идея отказаться от устремления к нейтралитету, что закреплено в Конституции. Сделать ставку на перекос во внешней политике на Российскую Федерацию и отказаться от попыток диверсификации внешней торговли. Это было неожиданно, так как не до конца понятно, в чем смысл, ведь все можно делать и без таких деклараций. В областях экономики, социальной политики ничего нового не прозвучало.


Следующий момент, который прозвучал – изменения из-за дефицита ресурсов. И этот дефицит будет увеличиваться, поэтому нужно рассматривать декларации по количеству и размеру доступных средств, а не наоборот. Поэтому социальные обязательства, развитие инфраструктуры, развитие производства и так далее будут зависеть от доступности средств», – отметил «Белсату» Юрий Царик, руководитель российских и постсоветских исследований «Центра стратегических и внешнеполитических исследований».

«Традиционное мероприятие. Единственное, что его отличает от множества других, – что оно происходит не перед выборами, или з ительными политическими событиями. Сделано оно для укрепления власти. Причем не только в глазах поклонников, но и в глазах остальной части населения. Попытка убедить их, что все под контролем, что ничего не изменится, что все будет развиваться таким образом, как посчитает один человек. В целом – это становление такого «цезаризма», я бы так сказала», – отмечает Ольга Абрамова, бывший депутат Верховного Совета 13 созыва и Палаты представителей.

При этом Ольга Абрамова подчеркивает, что на самом деле попытка демонстрации, что все под контролем со стороны Лукашенко несмотря ни на что – неудачная.

«При той поляризации общества, которая наблюдается, сейчас уже у всех тех, кто был непричастен к политическому процессу в прошлом, уже сформировалась своя система политических взглядов. Достаточно понятно для каждого, за кого он в этот момент, даже если он не принимает участия в политических акциях. Поляризация обычно в этом и состоит. Общество делится на точные сегменты с системой убеждений, которые становятся прочными. Это не то, что можно подвергать сомнениям», – добавляет Ольга Абрамова.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11-12 февраля власти провели в Минске Всебелорусское народное собрание. В этом году собрание проводится на фоне глубокого внитоплитического кризиса, отсюда и такое...
 
Новости дня
Новости разные
 
РФ расширила список санкций против Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by