ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

РФ расширила список санкций против Украины

13.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Список юридических лиц из Украины, против которых введены экономические санкции, расширен из 75 до 84 позиций.

Правительство России добавило девять украинских компаний в перечень юрлиц, против которых введены экономические ограничительные меры. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу, 12 февраля, на портале правовой информации.

Согласно документу, под ограничения попали такие компании, как ООО Донмар, ООО Краншип, ООО Максима Металл Сервис, ПАО Полтавский агроагрегатный завод, ООО Солар Стальконструкция, ООО Трансшип и его дочерние предприятия Трансшип Балк и Трансшип-сервис, а также компания Kirgan Holding S.A.

Таким образом, санкционный список расширен из 75 до 84 позиций.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Москва расширила список санкций против Украины, включив в него более 200 депутатов Верховной Рады.

В этот перечень попали, в частности, спикер парламента Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и другие, пишет telegraf.by

В отечественном МИД этот шаг Кремля назвали продолжением агрессии РФ против Украины во всех ее формах и проявлениях.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Список юридических лиц из Украины, против которых введены экономические санкции, расширен из 75 до 84 позиций.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержка рейсов: в Москве из-за снегопадов "тормознули" 40 авиарейсов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by